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Αν βλέπαμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των ζώων, τι θα αλλάζαμε;
Pexels
Magazino
20:00 - 04 Οκτ 2026

Αν βλέπαμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των ζώων, τι θα αλλάζαμε;

Reporter.gr Newsroom

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Τι θα άλλαζε αν μπορούσαμε, έστω για λίγο, να δούμε τον κόσμο όπως τον βιώνουν τα ζώα; Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, η FOUR PAWS καλεί να κοιτάξουμε τα ζώα από μια διαφορετική οπτική: όχι ως ιδιοκτησία, προϊόντα ή πόρους προς εκμετάλλευση, αλλά ως αισθανόμενα όντα που βιώνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την four-paws, η επιστημονική γνώση γύρω από τα ζώα έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πολλά είδη διαθέτουν σύνθετες γνωστικές και συναισθηματικές ικανότητες και μπορούν να βιώσουν καταστάσεις όπως ο πόνος, ο φόβος, η ευχαρίστηση και η χαρά.

Η έννοια της ζωικής αισθαντικότητας περιγράφει ακριβώς αυτή την ικανότητα των ζώων να έχουν υποκειμενικές εμπειρίες. Με άλλα λόγια, όσα συμβαίνουν σε ένα ζώο δεν είναι απλώς βιολογικές αντιδράσεις· έχουν σημασία για το ίδιο.

Από την αντίληψη στις αποφάσεις

Η αναγνώριση της αισθαντικότητας δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζώα στην καθημερινότητά μας. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις αποφάσεις κυβερνήσεων και θεσμών, καθώς οι νόμοι και οι πολιτικές τους επηρεάζουν εκατομμύρια ζώα.

Η εκτροφή, η μεταφορά, το εμπόριο και η διατήρηση ζώων, αλλά και η προστασία της άγριας ζωής, είναι ζητήματα στα οποία οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο.

Έτσι, πέρα από το ερώτημα αν μια πρακτική είναι οικονομικά συμφέρουσα ή αποτελεσματική, τίθεται και ένα ακόμη: τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τα ζώα που θα επηρεάσει;

Μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα

Η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και στις προσωπικές μας επιλογές. Από την υιοθεσία ενός ζώου αντί της αγοράς του και την επιλογή προϊόντων χωρίς δοκιμές σε ζώα μέχρι την αποφυγή μορφών ψυχαγωγίας που βασίζονται στην εκμετάλλευσή τους, οι καθημερινές αποφάσεις μπορούν να έχουν αντίκτυπο.

Την ίδια στιγμή, η προστασία των ζώων συνδέεται όλο και περισσότερο με μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή των οικοτόπων και το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων αποτελεί μια αφορμή να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Να αναρωτηθούμε τι μπορεί να αισθάνονται, τι βιώνουν και πώς οι δικές μας επιλογές επηρεάζουν τη ζωή τους.

Γιατί, αν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα βλέπουμε, ίσως αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε.

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