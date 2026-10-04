«Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν να το μπαζώσουν»: Τα νέα «καρφιά» του Σαμαρά

Νέο βίντεο-«φωτιά» κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με αιχμές κατά του προερχόμενου από το Ποτάμι Χάρη Θεοχάρη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την Κυριακή (4/10).

Συγκεκριμένα, ο Μεσσήνιος πολιτικός αφήνει αιχμές για όσους υποστηρίζουν ότι ιδρύει κόμμα για να ρίξει τον Μητσοτάκη και να επιστρέψει στην πολιτική, ενώ στρέφει τα βέλη του και προς την κυβέρνηση για το μπάζωμα στα Τέμπη και την... «ποταμοποίηση» της Νέας Δημοκρατίας, σε έναν «διάλογο» με τον στενό συνεργάτη του, Νίκο Τσιούτσια.

Πρόκειται για τη δεύτερη ηχηρή παρέμβαση του κ. Σαμαρά μέσα σε δύο ημέρες. Είχε προηγηθεί δήλωσή του το Σάββατο (3/10), με την οποία εξαπέλυσε βολές κατά της επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έκανε λόγο για «μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα κοιτάζει... βουβή τις εξελίξεις, με την κατάσταση να είναι χειρότερη ακόμη και από εκείνη που διαμορφώθηκε στις... Πρέσπες.

Ο διάλογος:

Τσιούτσιας: «Πρόεδρε, εγώ φεύγω».

Σαμαράς: «Για πού το έβαλες;»

Τσιούτσιας: «Πάω να κλείσω το κόμμα».

Σαμαράς: «Ποιο κόμμα;»

Τσιούτσιας: «Δεν διαβάζεις τις μητσοτακικές εφημερίδες; Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσουν την καρέκλα τους ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες πολιτικοί του».

Σαμαράς: «Αυτά γράφουν; Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα».

Τσιούτσιας: «Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, για να πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί, όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μη με λένε και τίποτα... κακομοίρη, όπως λέει ο Θεοχάρης».

Σαμαράς: «Τόσο προκλητικοί είναι; Ξέρεις κάτι; Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμη; Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν».