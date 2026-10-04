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ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος – «Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»
Πολιτική
12:37 - 04 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος – «Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»

Reporter.gr Newsroom

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Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής: «Ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του να εξηγήσει για ποιο λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8%, γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων, γιατί η ρύθμιση των 120 δόσεων εξαιρεί οφειλές που “γεννήθηκαν” το 2025-2026 και γιατί απαγορεύει την υπαγωγή όσων έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων.

Η αδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους είναι προφανής.

Και τα σημερινά ημίμετρα έναν στόχο έχουν: να γίνει μια υποτυπώδης επικοινωνιακή διαχείριση.

Μόνο που οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματα τους για την αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας.

Στα τέλη του καλοκαιριού όταν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σχέδιο του για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε με το γνωστό ύφος ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Πιερρακάκης, υποστήριζε ότι είναι λαϊκισμός και ο κ. Μαρινάκης πως το ΠΑΣΟΚ μοιράζει τα λεφτά από τη monopoly.

Τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγγειλε τις 120 δόσεις ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της.

Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας.

Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν».

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