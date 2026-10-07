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Στο... σφυρί το εμβληματικό τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον από τη «Λάμψη»
Magazino
12:28 - 07 Οκτ 2026

Στο... σφυρί το εμβληματικό τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον από τη «Λάμψη»

Reporter.gr Newsroom

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Το θρυλικό τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον που σκόρπισε τον τρόμο στην κινηματογραφική «Λάμψη» (1980) του Κιούμπρικ, βγαίνει σε δημοπρασία με την τιμή εκτίμησής του να κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 50.000 λιρών.

Στην εμβληματική σκηνή της «Λάμψης», ο Τζακ Νίκολσον, ενσαρκώνοντας τον Jack Torrance, κρατά το τσεκούρι και διαλύει την πόρτα του μπάνιου, προκειμένου να επιτεθεί στη σύζυγό του, Wendy Torrance, την οποία υποδύεται η Σέλεϊ Ντιβάλ. Είναι η στιγμή κατά την οποία ακούγεται η θρυλική ατάκα «Here's Johnny!», μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φράσεις στην ιστορία του κινηματογράφου.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το συγκεκριμένο τσεκούρι συγκαταλέγεται στα εκατοντάδες αντικείμενα που θα βγουν στο σφυρί στο πλαίσιο της πρώτης δημοπρασίας από το προσωπικό αρχείο του κορυφαίου σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο οποίος πέθανε το 1999, σε ηλικία 70 ετών.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται επίσης τα δύο γαλάζια φορέματα που φορούσαν οι δίδυμες αδελφές Alexa και Alexie Grady στην ανατριχιαστική σκηνή της ταινίας, όταν εμφανίζονται μπροστά στον μικρό Danny και τον προσκαλούν να «παίξει μαζί τους», την ώρα που εκείνος κινείται με το τρίκυκλό του στους ατελείωτους διαδρόμους του ξενοδοχείου Overlook. Στα αντικείμενα που θα διατεθούν περιλαμβάνεται ακόμη μία κλακέτα από τα γυρίσματα της «Λάμψης», καθώς και τρεις ακόμη κλακέτες που χρησιμοποιήθηκαν σε ταινίες του Κιούμπρικ: το «2001: A Space Odyssey» του 1968, το «Barry Lyndon» του 1975 και το «Eyes Wide Shut» του 1999.

Η δημοπρασία είναι προγραμματισμένη για τις 3 Φεβρουαρίου, στον οίκο Bonhams του Λονδίνου. Προηγουμένως, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά μέρος των εκθεμάτων, καθώς οι παρουσιάσεις ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια μεταφέρονται στο Λος Άντζελες, το Παρίσι και, στις 18 Ιανουαρίου, στο Λονδίνο.

Το αντικείμενο που εκτιμάται ότι θα πετύχει την υψηλότερη τιμή στη δημοπρασία, με την αξία του να υπολογίζεται έως και στις 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρύου που εμφανίζεται στην τελευταία σκηνή του «2001: A Space Odyssey».

Η Κλερ Τολ-Μουάρ (Claire Tole-Moir), επικεφαλής του τμήματος λαϊκής κουλτούρας του Bonhams, εξήγησε πως η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου συνδέεται και με τον συμβολισμό που φέρει. Όπως ανέφερε, το αστρικό έμβρυο παραπέμπει στην εξέλιξη, στην αναγέννηση και τις νέες αρχές, αλλά ταυτόχρονα στην αθωότητα και την αμφισημία. Τόνισε ακόμη ότι το «2001: A Space Odyssey» δεν αποτελεί απλώς μία από τις σημαντικότερες ταινίες του Κιούμπρικ, αλλά ένα πραγματικό κινηματογραφικό αριστούργημα. Για τον λόγο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική και συναρπαστική την ευκαιρία να προσφερθεί σε δημοπρασία ένα τόσο εμβληματικό αντικείμενο από την τελευταία σκηνή της ταινίας.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχωρίζει ιδιαίτερα η Τολ-Μουάρ βρίσκονται και τα προσωπικά σενάρια του Κιούμπρικ. Πρόκειται για αντίτυπα γεμάτα χειρόγραφες σημειώσεις, σχέδια, διορθώσεις και εναλλακτικές εκδοχές σκηνών, στοιχεία που προσφέρουν μια πιο άμεση εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης επεξεργαζόταν τις ταινίες του. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το σενάριο του «Spartacus» του 1960.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, το αντικείμενο που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την προσωπικότητα του Κιούμπρικ είναι η σκακιέρα του. Όπως εξήγησε, ο σκηνοθέτης εκτιμούσε ιδιαίτερα το σκάκι, καθώς συνδύαζε τη στρατηγική σκέψη με την υπομονή, την πειθαρχία και την πνευματική ακρίβεια — χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή της, αντανακλούσαν και τη δική του ιδιαίτερη προσέγγιση στη σκηνοθεσία.

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