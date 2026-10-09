16 τρόποι για να γίνεις καλύτερος μπαμπάς: Πώς θα μετατρέψεις τον χρόνο με τα παιδιά σου σε ουσιαστική σύνδεση

Οι σημερινοί μπαμπάδες αφιερώνουν περισσότερες ώρες στην οικογένεια από κάθε προηγούμενη γενιά. Ωστόσο, ανάμεσα στην τηλεργασία, τις υποχρεώσεις και τις οθόνες των smartphones, η φυσική παρουσία δεν σημαίνει πάντα ουσιαστική σύνδεση.

Οι σύγχρονοι πατέρες περνούν σήμερα περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους σε σύγκριση με κάθε προηγούμενη γενιά. Μια πρόσφατη ανάλυση του The Economist αποτύπωσε μια θεαματική κοινωνική αλλαγή: οι μπαμπάδες της γενιάς των millennials αφιερώνουν πλέον κατά μέσο όρο περισσότερες ώρες στα παιδιά τους από όσο αφιέρωναν οι μητέρες της γενιάς των baby boomers. Η ευέλικτη εργασία και η εξ αποστάσεως απασχόληση έκαναν τους γονείς σωματικά πιο διαθέσιμους στο σπίτι. ωστόσο, η φυσική παρουσία δεν συνεπάγεται αυτόματα και ουσιαστική αλληλεπίδραση.

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