16 τρόποι για να γίνεις καλύτερος μπαμπάς: Πώς θα μετατρέψεις τον χρόνο με τα παιδιά σου σε ουσιαστική σύνδεση

Οι σύγχρονοι πατέρες περνούν σήμερα περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους σε σύγκριση με κάθε προηγούμενη γενιά. Μια πρόσφατη ανάλυση του The Economist αποτύπωσε μια θεαματική κοινωνική αλλαγή: οι μπαμπάδες της γενιάς των millennials αφιερώνουν πλέον κατά μέσο όρο περισσότερες ώρες στα παιδιά τους από όσο αφιέρωναν οι μητέρες της γενιάς των baby boomers. Η ευέλικτη εργασία και η εξ αποστάσεως απασχόληση έκαναν τους γονείς σωματικά πιο διαθέσιμους στο σπίτι. ωστόσο, η φυσική παρουσία δεν συνεπάγεται αυτόματα και ουσιαστική αλληλεπίδραση.
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