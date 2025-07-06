40 χρόνια Πολιτιστική Πρωτεύουσα με υπογραφή «Μελίνα»

Πριν από λίγες εβδομάδες, μέσα στην οχλαγωγία των πολέμων, μια σημαντική ημερομηνία για την Ευρώπη των τεχνών και των γραμμάτων πέρασε σε δεύτερη μοίρα πίσω από τις «μεγάλες» ειδήσεις.

Στις 21 Ιουνίου 1985, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Σαρτζετάκης, κήρυξε επίσημα την Αθήνα πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Όπως μας θυμίζει η DW, η απόφαση για τη δημιουργία του θεσμού είχε ληφθεί το 1983, κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ σηματοδότησε την έναρξη ενός θεσμού που σταδιακά εξελίχθηκε σε στρατηγικό εργαλείο πολιτιστικής πολιτικής της σύγχρονης Ευρώπης.

Όπως εξηγεί ο πολιτικός επιστήμονας Γιούργκεν Μίταγκ από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, «η ιδέα πήγασε κατά κύριο λόγο από την τότε Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη και τον Γάλλο ομόλογό της, Ζακ Λανγκ». Στόχος ήταν «να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω της πολιτιστικής συνεργασίας».

Η αστική αναγέννηση στο επίκεντρο

Μετά την Αθήνα ακολούθησαν πόλεις όπως η Φλωρεντία (1986), το Άμστερνταμ (1987), το Δυτικό Βερολίνο (1988) και το Παρίσι (1989). Η πρώτη φάση του θεσμού, κατά τη δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από εκδηλώσεις με έμφαση στην υψηλή τέχνη.

Στα επόμενα χρόνια, όμως, το περιεχόμενο και ο ρόλος του άρχισαν να μεταβάλλονται. «Τη δεκαετία του 1990, πόλεις με βιομηχανικό ή λιμενικό παρελθόν, όπως η Γλασκώβη και η Αμβέρσα, δεν αξιοποίησαν πλέον τον τίτλο μόνο για πολιτιστικά γεγονότα κύρους, αλλά και ως καταλύτη για τον αστικό μετασχηματισμό τους», τονίζει ο Μίταγκ.

Από τότε ο θεσμός χρησιμοποιείται για την αναζωογόνηση περιοχών, για την ενίσχυση του τουρισμού και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.