Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Δύο νέες σημαντικές φωνές στη θεατρική πραγματικότητα διακρίθηκαν μόλις μέσα από τα βραβεία Χορν και Μερκούρη.

Η Έβελυν Ασουάντ θα φέρει για φέτος τη χρυσή καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη και o Βασίλης Μπούτσικος είναι ο νέος κάτοχος του χρυσού σταυρού του Δημήτρη Χορν. Η πρώτη αναδείχθηκε για το ρεσιτάλ της στη μνημειώδη «Ορέστεια» του Θεόδωρου Τερζόπουλου που ανέβηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου – κρατώντας το ρόλο της Κασσάνδρας. Ο δεύτερος για το διπλό «καθήκον»: στην παράσταση «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου στο Θέατρο Τέχνης και για τον ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, όπως ανέβηκε στο θέατρο Δίπυλον.

