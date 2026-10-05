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MSC Cruises και Royal Caribbean: Νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στην Οκινάουα της Ιαπωνίας
Ναυτιλία
13:51 - 05 Οκτ 2026

MSC Cruises και Royal Caribbean: Νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στην Οκινάουα της Ιαπωνίας

Reporter.gr Newsroom

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Ο Οργανισμός Λιμένος Νάχα, η Cruise Port Naha G.K., ο Όμιλος της Royal Caribbean και η MSC Cruises γιόρτασαν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου τερματικού σταθμού κρουαζιέρας στο λιμάνι της Νάχα. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για τη συνεχή ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ιαπωνία και σε ολόκληρη την Ανατολική Ασία.

Η Cruise Port Naha G.K. είναι κοινοπραξία της CTL Maritime και της RCL Cruises Ltd., οι οποίες εκπροσωπούν αντίστοιχα τα συμφέροντα της MSC Cruises και της Royal Caribbean. Βάσει της Συμφωνίας για τη δημιουργία κόμβου κρουαζιέρας (Cruise Hub Formation Agreement) που υπεγράφη με τον Οργανισμό Λιμένος Νάχα τον Αύγουστο του 2026, η Cruise Port Naha G.K. θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει τον νέο τερματικό σταθμό. Η ολοκλήρωση του έργου και η έναρξη λειτουργίας του προβλέπονται για τον Μάρτιο του 2028.

Ο νέος τερματικός σταθμός θα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, ειδικά σχεδιασμένες για να αναβαθμίσουν την εμπειρία των επιβατών, να βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην Ιαπωνία.

Ως ένα από τα λιμάνια με την πιο στρατηγική θέση στην Ιαπωνία, η Νάχα είναι προσβάσιμη όλο τον χρόνο και αποτελεί ιδανική πύλη για δρομολόγια κρουαζιέρας σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ολοκλήρωσή του, ο νέος τερματικός σταθμός θα προσφέρει αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις για τους επιβάτες, ενισχύοντας τη δυνατότητα του λιμανιού να υποδέχεται μερικά από τα πιο σύγχρονα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο. Έτσι, θα συμβάλει στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και θα ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για διακοπές με κρουαζιέρα στην Ασία.

«Για τη Royal Caribbean, η Ιαπωνία είναι μία από τις σημαντικότερες αγορές κρουαζιέρας στην Ασία, όχι μόνο ως προορισμός αλλά και ως μακροπρόθεσμος συνεργάτης στη διεθνή μας δραστηριότητα. Δεν φέρνουμε απλώς επιβάτες εδώ, επενδύουμε κιόλας. Στη Νάχα της Οκινάουα επενδύουμε σε υποδομές που θα ωφελήσουν την τοπική κοινωνία για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Jason Liberty, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Royal Caribbean. «Το μέλλον της κρουαζιέρας στην Ιαπωνία βασίζεται σε κοινούς στόχους, στη συνεργασία και στην υπεύθυνη καινοτομία και είναι τιμή μας που συμμετέχουμε σε αυτό».

«Η Οκινάουα βρίσκεται σε μοναδική θέση, στο σταυροδρόμι μερικών από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς κρουαζιέρας της Ασίας, και βλέπουμε πραγματικές προοπτικές για το μέλλον της», δήλωσε ο Pierfrancesco Vago, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC. «Το έργο αυτό εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο όραμά μας να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην περιοχή και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, ώστε οι επιβάτες της MSC Cruises και της Explora Journeys να απολαμβάνουν την Ασία όλο τον χρόνο. Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τα δρομολόγιά μας και να επενδύουμε σε υποδομές, κάνουμε την κρουαζιέρα πιο προσβάσιμη τόσο για τους διεθνείς όσο και για τους Ασιάτες ταξιδιώτες, ενισχύοντας παράλληλα τη συνδεσιμότητα σε όλη την περιοχή. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Royal Caribbean και τον Οργανισμό Λιμένος Νάχα για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα και ευχαριστώ όλους όσοι, με τη δέσμευση, τη συνεργασία και τους κοινούς μας στόχους, έκαναν εφικτό το σημερινό ορόσημο. Όλοι μαζί δεν επενδύουμε απλώς σε ένα λιμάνι, αλλά στη μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην Οκινάουα και σε ολόκληρη την Ασία».

Το έργο έρχεται σε συνέχεια του επίσημου χαρακτηρισμού του λιμανιού της Νάχα ως Λιμένα Διεθνούς Κόμβου Κρουαζιέρας (International Cruise Ship Hub Formation Port) από το Υπουργείο Γης, Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού της Ιαπωνίας το 2019. Αποτελεί σημαντική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης τουριστικής ανάπτυξης της Οκινάουα στην Ιαπωνία.

Η σημερινή εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών περιλάμβανε παραδοσιακή ιαπωνική τελετή στον χώρο όπου θα ανεγερθεί ο τερματικός σταθμός, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της κατασκευής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διακεκριμένοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης της Οκινάουα, Genta Koja, και εκπρόσωποι του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιαπωνίας, καθώς και εκπρόσωποι του Οργανισμού Λιμένος Νάχα, της Cruise Port Naha G.K., της MSC Cruises και της Royal Caribbean Group.

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