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Κικίλιας: Επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για πιο ανταγωνιστικά ελληνικά λιμάνια
Ναυτιλία
18:42 - 05 Οκτ 2026

Κικίλιας: Επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για πιο ανταγωνιστικά ελληνικά λιμάνια

Reporter.gr Newsroom

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Στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των ελληνικών λιμενικών υποδομών, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους και επιτάχυνσης των επενδύσεων και των έργων υποδομής αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση λειτουργίας Οργανισμών Λιμένων και λοιπές διατάξεις».

Ο υπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των λιμένων για την ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης. Παράλληλα, ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην ποντοπόρο ναυτιλία και τη σημασία της ύπαρξης ισχυρών και σύγχρονων λιμενικών υποδομών για τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό, τη νησιωτικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των ελληνικών λιμένων, με παράλληλη άρση διοικητικών και θεσμικών εμποδίων που, όπως σημείωσε, έχουν διαχρονικά προκαλέσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων και επενδύσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτονομία και η ανταγωνιστικότητα των λιμένων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες της ναυτιλίας και των μεταφορών.

«Πολλές φορές στην Ελλάδα ένα λιμενικό έργο υποδομής ξεκινά με μία γενιά και ολοκληρώνεται με την επόμενη ή τη μεθεπόμενη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, σημειώνοντας ότι το υπουργείο, σε συνεργασία με την Ε.Ε.ΣΥ.Π. (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), επιδιώκει να «ξεμπλοκάρει τις επενδύσεις» και να επιταχύνει την ανάπτυξη κρίσιμων λιμενικών υποδομών.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον υπουργό, επιχειρεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες εκκρεμότητες σε λιμένες όπως η Σούδα, η Ρόδος, η Μυτιλήνη και η Πάχη Μεγάρων, διαμορφώνοντας σαφέστερο πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων.

Μεγαλύτερα πλοία και ενίσχυση της ασφάλειας

Ο κ. Κικίλιας υποστήριξε ότι η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερων πλοίων, αλλά και να συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι λειτουργικά και αναπτυξιακά σκόπιμο, τα λιμάνια μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον τουρισμό, τις μαρίνες και το yachting, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Οι προοπτικές απασχόλησης και οι νέοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στις δυνατότητες απασχόλησης που συνδέονται με τη ναυτιλία και τις δραστηριότητες γύρω από τη θάλασσα.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στους νέους και τις νέες που φοιτούν στις ναυτικές σχολές, επισημαίνοντας ότι μπορούν να ακολουθήσουν επαγγέλματα όπως του πλοιάρχου, του μηχανικού και του ηλεκτρολόγου πλοίων.

«Υπάρχει όραμα και ελπίδα για τους νέους ανθρώπους; Βεβαίως, υπάρχει. Πιστεύω ότι τα επαγγέλματα της θάλασσας, τα επαγγέλματα του ναυτικού […] δίνουν επαγγελματική αποκατάσταση, μια που έχουν πολύ υψηλούς μισθούς», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας με ένα ευρύτερο πλέγμα οικονομικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει τα logistics, την τροφοδοσία, τον τουρισμό, τις μαρίνες και το yachting.

«Η στόχευση και η στρατηγική μας είναι να βρούμε τρόπο για καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας, να βρούμε τρόπο οι νέοι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους, να βρούμε τρόπο να κινηθεί αυτό ως άξονας της οικονομίας αμιγώς στα επαγγέλματα της θάλασσας, αλλά και στα επαγγέλματα γύρω γύρω από το ναυτιλιακό προϊόν», σημείωσε ο υπουργός.

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