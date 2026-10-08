Νέες ναυπηγήσεις άνω των $3 δισ. από τη J.P. Morgan Asset Management

Στα τέλη Μαΐου, ο Andrian Dacy, επικεφαλής του τομέα μεταφορών της εταιρείας, ανέφερε ότι μέσα σε περίπου έξι μήνες είχαν συμφωνηθεί περισσότερες από 30 ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς αερίου, συνολικού κόστους άνω των 3 δισ. δολαρίων.

Η επιμέρους καταγραφή των παραγγελιών που συνδέονται με επενδυτικά σχήματα της JPMorgan περιλαμβάνει 28 πλοία. Από αυτά, 16 έχουν παραγγελθεί στη Samsung Heavy Industries, δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια τύπου VLCC στη Hanwha Ocean και δέκα πλοία σε κινεζικά ναυπηγεία.

Στις σχετικές ανακοινώσεις της Samsung, ο αντισυμβαλλόμενος περιγράφεται ως πλοιοκτήτης με έδρα τις Βερμούδες, χωρίς να κατονομάζεται.

Πληροφορίες από τη ναυλομεσιτική αγορά συνδέουν τις παραγγελίες με τις Global Meridian Holdings και Oceonix, εταιρείες που εξυπηρετούν ναυτιλιακές επενδύσεις κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της J.P. Morgan Asset Management.

Η Global Meridian συνδέεται με παραγγελίες δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς υγραερίου, ενώ η Oceonix με πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG.

Στις νεότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα περιλαμβάνονται δύο επιπλέον πλοία μεταφοράς υγραερίου στη Samsung, χωρητικότητας 88.000 κυβικών μέτρων το καθένα, που αποδίδονται στη Global Meridian. Οι παραδόσεις τους προβλέπονται για το 2030, ανεβάζοντας σε έξι τα πλοία αυτής της κατηγορίας που συνδέονται με την εταιρεία στο συγκεκριμένο ναυπηγείο.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από κεφάλαια πελατών της διαχειρίστριας. Η δραστηριότητά της στη ναυτιλία περιλαμβάνει το Global Maritime Investment Fund II, το οποίο το 2017 συγκέντρωσε επενδυτικές δεσμεύσεις 480 εκατ. δολαρίων από συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμούς υγείας. Το ποσό αυτό αφορά το συγκεκριμένο επενδυτικό κεφάλαιο εκείνης της περιόδου.

Η J.P. Morgan Asset Management συνδέει τις επενδύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές με την αύξηση της ζήτησης, τη διαθεσιμότητα νέων πλοίων και τις ανάγκες αντικατάστασης του υφιστάμενου στόλου λόγω ηλικίας.