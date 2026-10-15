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Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων
Ναυτιλία
07:35 - 15 Οκτ 2026

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία ανέδειξε ο Αντώνης Λαιμός, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να επικεντρωθεί στα πραγματικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, αντί να επιδιώκει την αναβίωση δραστηριοτήτων στις οποίες δεν μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τις ασιατικές οικονομίες.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο συνέδριο «Connecting Europe Days» στις Βρυξέλλες, ο κ. Λαιμός τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή στρατηγική χρειάζεται σαφείς προτεραιότητες.

Η διατήρηση της διαχείρισης του εμπορικού στόλου στην Ευρώπη, η προστασία εξειδικευμένων ναυπηγικών δυνατοτήτων και η υιοθέτηση διεθνώς εναρμονισμένων περιβαλλοντικών κανόνων συνιστούν, σύμφωνα με την προσέγγισή του, τις βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής ισχύος.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η τοποθέτησή του για τη ναυπηγική βιομηχανία, καθώς διαφοροποιείται από την αντίληψη ότι η Ευρώπη μπορεί να επανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της στη μαζική κατασκευή εμπορικών πλοίων.

Σύμφωνα με τον κ. Λαιμό, η ναυπήγηση συμβατικών εμπορικών πλοίων στην Ευρώπη δεν είναι σήμερα ανταγωνιστική. Αντίθετα, η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη διατήρηση και ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, προστατεύοντας παράλληλα τα ευρωπαϊκά εργασιακά πρότυπα και τις κοινωνικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία να επικεντρωθεί στην κατασκευή εξειδικευμένων πλοίων, όπου η τεχνογνωσία, η τεχνολογική υπεροχή και η ποιότητα μπορούν να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Μια τέτοια επιλογή, όπως υποστήριξε, θα επέτρεπε στην Ευρώπη να διατηρήσει κρίσιμες ναυπηγικές δυνατότητες, απαραίτητες και για την εξυπηρέτηση στρατηγικών αναγκών.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕΕ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός ότι ευρωπαϊκά συμφέροντα ελέγχουν περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Κατά τον κ. Λαιμό, η διατήρηση αυτής της θέσης αποτελεί σημαντικότερο στρατηγικό στόχο από την προσπάθεια ανάπτυξης μιας μη ανταγωνιστικής βιομηχανίας μαζικής ναυπήγησης.

Η Ευρώπη, όπως επισήμανε, πρέπει να διασφαλίσει ότι τα πλοία αυτά θα συνεχίσουν να διοικούνται και να διαχειρίζονται από ευρωπαϊκό έδαφος, διατηρώντας εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις σχετικές υπηρεσίες.

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί τρόπους ενίσχυσης της στρατηγικής της αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανασυγκρότησης κρίσιμων βιομηχανικών κλάδων.

Ουσιαστικά, ο κ. Λαιμός υποστήριξε μια περισσότερο επιλεκτική βιομηχανική στρατηγική, με έμφαση στους τομείς όπου η Ευρώπη διαθέτει πραγματική τεχνολογική και επιχειρηματική υπεροχή.

Στο ζήτημα της απανθρακοποίησης, ο κ. Λαιμός ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί ενεργότερα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως υπογράμμισε, η ναυτιλία αποτελεί κατεξοχήν διεθνή δραστηριότητα και συνεπώς χρειάζεται ενιαίους κανόνες, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις τη μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα που απαιτείται για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η μετάβαση πρέπει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και τεχνολογικά εφικτή.

Η μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με την προσέγγισή του, μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, τη χρήση καθαρότερων καυσίμων και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τον ανεφοδιασμό και την υποστήριξη των πλοίων.

Τέλος, αναφερόμενος στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κ. Λαιμός υπογράμμισε ότι η εμπορική ναυτιλία έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων και της διεθνούς αβεβαιότητας.

«Σε μια εποχή πολέμου και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ναυτιλία είναι κάτι περισσότερο από τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αποτελεί δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου και η αδιάλειπτη μεταφορά ενέργειας, τροφίμων και βασικών αγαθών ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους συνεργασίας μεταξύ των κρατών», κατέληξε.

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