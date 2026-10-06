Πάνω από 1.000 νέες ναυπηγήσεις αλλάζουν τον ελληνόκτητο στόλο - Ποιοι ναυπηγούν και τι πλοία

Με περισσότερα από 1.000 πλοία υπό παραγγελία, η ελληνική ναυτιλία προχωρά σε εκτεταμένη ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της, δεσμεύοντας κεφάλαια σε όλες τις βασικές αγορές θαλάσσιων μεταφορών. Τα δεξαμενόπλοια συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, ενώ η ισχυρή παρουσία στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δείχνει ότι η ελληνική πλοιοκτησία διευρύνει την έκθεσή της πέρα από τους παραδοσιακούς πυλώνες του πετρελαίου και του ξηρού φορτίου.

Σύμφωνα με την καταγραφή της Xclusiv Shipbrokers, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 το ελληνικών συμφερόντων βιβλίο παραγγελιών έφτασε τα 1.005 πλοία. Από αυτά, 463 είναι δεξαμενόπλοια, 233 containerships, 210 bulk carriers, 49 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και 50 πλοία μεταφοράς υγραερίου. Η υπεροχή των containerships έναντι των bulk carriers σε αριθμό παραγγελιών αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της επενδυτικής αυτής κινητικότητας.

Στα δεξαμενόπλοια, όπου οι ελληνικές παραγγελίες αντιπροσωπεύουν το 28% του παγκόσμιου βιβλίου σε αριθμό πλοίων, το βάρος πέφτει στα μεγάλα μεγέθη. Υπό παραγγελία βρίσκονται 105 VLCC και 130 Suezmax, ενώ σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιούνται και στα πλοία μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου. Η υψηλή κερδοφορία και οι αυξημένες αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων δημιουργούν περιθώρια ανακύκλωσης κεφαλαίων, με πωλήσεις παλαιότερων μονάδων και τοποθετήσεις σε νεότευκτα.

Στην πρώτη γραμμή των νέων παραγγελιών βρίσκεται η Dynacom του Γιώργου Προκοπίου. Στην ανάλυση που δημοσίευσε στις 27 Μαΐου η Veson Nautical, η εταιρεία εμφανιζόταν με 36 παραγγελίες δεξαμενόπλοιων μέσα στο 2026, εκτιμώμενης αξίας περίπου 3,8 δισ. δολαρίων. Στην ίδια καταγραφή, η Venergy Maritime είχε παραγγείλει 14 δεξαμενόπλοια και η Capital Ship Management 11. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τις νέες τοποθετήσεις μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι το σύνολο των πλοίων που απομένουν να παραδοθούν σε κάθε όμιλο.

Το εύρος των επενδύσεων του Βαγγέλη Μαρινάκη αποτυπώνεται στα επιμέρους προγράμματα των εταιρειών του. Μετά την παραλαβή του Suezmax «Ayrton» στις 28 Σεπτεμβρίου, η Capital Tankers καταγράφει 17 δεξαμενόπλοια υπό παραγγελία, κυρίως VLCC, με παραδόσεις έως το 2028. Διαθέτει επίσης δικαιώματα απόκτησης ακόμη 13 πλοίων από την Capital Maritime, τα οποία αντιστοιχούν σε οριστικά ναυπηγικά συμβόλαια της τελευταίας. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα δικαιώματα δεν πρέπει να συγχέονται με μη ενεργοποιημένες προαιρέσεις κατασκευής στα ναυπηγεία.

Παράλληλα, η Capital Clean Energy Carriers παρουσίαζε τον Αύγουστο πρόγραμμα υπό κατασκευή έξι LNG carriers, τεσσάρων πλοίων μεταφοράς αερίων μεσαίου μεγέθους, δύο πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα και ενός πλοίου ανεφοδιασμού LNG. Οι προβλεπόμενες παραδόσεις εκτείνονται έως το πρώτο τρίμηνο του 2029, αναδεικνύοντας τη στροφή και προς εξειδικευμένες αγορές μεταφοράς και διαχείρισης ενεργειακών φορτίων.

Μεγάλο πρόγραμμα υλοποιεί και ο όμιλος της Μαρίας Αγγελικούση. Για το 2026 έχει προγραμματίσει την ένταξη 13 νεότευκτων στον στόλο του, συγκεκριμένα έξι Suezmax διπλού καυσίμου, ενός shuttle tanker και έξι LNG carriers. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Riviera στις 25 Σεπτεμβρίου, η Maran Tankers εμφάνιζε τότε ακόμη 11 πλοία στο ναυπηγικό της πρόγραμμα. Οι παραδόσεις της χρονιάς αποτελούν επομένως τμήμα μιας ευρύτερης επένδυσης, η οποία συνδυάζει ανανέωση και τεχνολογική αναβάθμιση.

Στον όμιλο Τσάκου, η εικόνα αποσαφηνίζεται από την ανακοίνωση της TEN στις 28 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία περιγράφει συνολικό πρόγραμμα 26 πλοίων, από τα οποία επτά έχουν ήδη παραδοθεί, αφήνοντας 19 προς παράδοση. Το πρόγραμμα καλύπτει συμβατικά δεξαμενόπλοια, εξειδικευμένα shuttle tankers για την εξυπηρέτηση υπεράκτιων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και LNG carriers. Σημαντικό μέρος των shuttle tankers διαθέτει ήδη εξασφαλισμένη απασχόληση, περιορίζοντας την έκθεση των συγκεκριμένων επενδύσεων στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Στα containerships ξεχωρίζει η Danaos του Γιάννη Κούστα. Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων της 3ης Αυγούστου παρουσίαζε 28 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό παραγγελία, συνολικής χωρητικότητας 176.292 TEU, και τέσσερα bulk carriers τύπου Newcastlemax, με παραδόσεις έως το 2029. Η Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου ανακοίνωνε επίσης αντίστοιχα τον Ιούλιο πρόγραμμα 16 containerships με παραδόσεις έως το 2029.

Ισχυρή παρουσία στην ίδια αγορά αποκτά η Minerva του Ανδρέα Μαρτίνου. Σύμφωνα με την TradeWinds, στις αρχές Αυγούστου είχε τουλάχιστον 15 containerships υπό ναυπήγηση στην Κίνα, με το ύψος της επένδυσης να ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Στα LNG carriers συνεχίζει τις τοποθετήσεις του και ο όμιλος του Γιώργου Οικονόμου. Τον Ιανουάριο η TMS Cardiff Gas συνδέθηκε με συμφωνία για τέσσερα πλοία στα Hudong-Zhonghua και προαιρέσεις για ακόμη δύο, επιπλέον προηγούμενων παραγγελιών στη Νότια Κορέα.

Στο ξηρό φορτίο, η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου εμφάνιζε στις 24 Ιουλίου δέκα πλοία υπό παραγγελία, εννέα Kamsarmax και ένα Capesize, με παραδόσεις έως το 2029. Δύο από τα Kamsarmax θα διαθέτουν δυνατότητα χρήσης μεθανόλης ως καυσίμου. Η Latsco, από την πλευρά της, καταγράφει στην εταιρική της παρουσίαση δέκα νεότευκτα, δύο μεγάλα πλοία μεταφοράς υγραερίου διπλού καυσίμου, πέντε LR2 και τρία Ultramax.