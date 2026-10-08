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ΗΠΑ και ΕΕ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Ναυτιλία
22:02 - 08 Οκτ 2026

ΗΠΑ και ΕΕ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Με κυρώσεις σε πλοία, εταιρείες και μηχανισμούς πληρωμών, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν την πίεση στα δίκτυα που διευκολύνουν την παράκαμψη των περιορισμών στο εμπόριο πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον στοχεύει το ρωσικών συμφερόντων δίκτυο A7 για φερόμενη υποστήριξη ιρανικών συναλλαγών, ενώ η ΕΕ έχει επιβάλει απαγορεύσεις πρόσβασης σε λιμάνια και παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών σε περισσότερα από 670 πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου».  

Με το 21ο πακέτο κυρώσεων η ΕΕ πρόσθεσε 41 πλοία στον σχετικό κατάλογο και επέκτεινε το πεδίο των μέτρων σε πλοία που υποστηρίζουν τον «σκιώδη στόλο», παρέχοντας καύσιμα και άλλες υπηρεσίες. Επέβαλε επίσης κυρώσεις σε οκτώ εταιρείες και ένα φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο αυτό, περιλαμβάνοντας για πρώτη φορά εταιρεία στελέχωσης πληρωμάτων. Στο ίδιο πακέτο προστέθηκαν τέσσερις καταχωρίσεις κυρώσεων συνδεδεμένες με το A7.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε το A7 σημαντική διεθνής εγκληματική οργάνωση και προωθεί τον αποκλεισμό του δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών του από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κατά τις αμερικανικές αρχές, χρησιμοποιούνται εταιρείες σε τρίτες χώρες και παραποιημένα εμπορικά έγγραφα ώστε πληρωμές που παρακάμπτουν κυρώσεις να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές.

Μία εταιρεία του δικτύου και μία συνδεδεμένη επιχείρηση φέρονται να έλαβαν σχεδόν 140 εκατ. δολάρια από οντότητες που εμπλέκονται στην παράκαμψη κυρώσεων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το υπουργείο, η πρώτη είχε συναλλαγές με οντότητες του ιρανικού «σκιώδους στόλου». Το A7 απορρίπτει τις κατηγορίες και αρνείται συνεργασία με το Ιράν ή τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Ρωσία έχει εντάξει στο νηολόγιό της 86 πλοία του «σκιώδους στόλου» από τον Ιούλιο, κυρίως από τις σημαίες του Καμερούν, της Σιέρα Λεόνε και της Ισημερινής Γουινέας. Η μεταβολή ακολουθεί την επιτάχυνση των διαδικασιών εγγραφής από τη Μόσχα, καθώς οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι και οι κατασχέσεις αυξάνουν την πίεση σε πλοία με ψευδή ή μη έγκυρα στοιχεία σημαίας.

Η ρωσική νηολόγηση περιορίζει τη δυνατότητα παρεμβάσεων που βασίζονται στην αμφισβήτηση της σημαίας, χωρίς να καταργεί τις κυρώσεις κατά των ίδιων των πλοίων. Ταυτόχρονα, μεταφέρει στη Μόσχα την ευθύνη εποπτείας ενός στόλου με μέση ηλικία 19 ετών, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των μεταφορών.

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