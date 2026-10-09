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Ελλάδα και Αίγυπτος διερευνούν συνεργασία στη ναυτική εκπαίδευση με τη συμβολή του Ιδρύματος Ευγενίδου
Ναυτιλία
07:46 - 09 Οκτ 2026

Ελλάδα και Αίγυπτος διερευνούν συνεργασία στη ναυτική εκπαίδευση με τη συμβολή του Ιδρύματος Ευγενίδου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Η ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων και η προετοιμασία εργαζομένων για τις νέες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ναυτιλίας αποτέλεσαν πεδία συνεργασίας που παρουσίασε το Ίδρυμα Ευγενίδου στην 3η Μικτή Επιτροπή Θαλάσσιων Μεταφορών Ελλάδας–Αιγύπτου. Οι προτάσεις αφορούν τόσο την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης όσο και τον προσδιορισμό των ειδικοτήτων που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια στη Γαλάζια Οικονομία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026, με επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας τον γενικό γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ο διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία του Ιδρύματος και τις δυνατότητες αξιοποίησής της σε διμερείς συνεργασίες.

Ο κ. Γκόλιας υπογράμμισε ότι η τεχνολογική εξέλιξη και η πράσινη μετάβαση μεταβάλλουν τις απαιτήσεις από το ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των αναγκών συνδέεται με την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την επιμόρφωση των εκπαιδευτών και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διδασκαλίας.

Στα πεδία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται η μεταφορά τεχνογνωσίας για την οργάνωση της ναυτικής εκπαίδευσης, η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών, καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δύο χωρών. Έμφαση δόθηκε επίσης στη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Η προοπτική συνεργασίας καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων πέρα από την εργασία στο πλοίο. Λιμάνια, ναυπηγοεπισκευή, θαλάσσιος τουρισμός, υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποθαλάσσιες υποδομές αποτελούν τομείς στους οποίους αναδεικνύονται ανάγκες για τεχνικές, ψηφιακές και περιβαλλοντικές δεξιότητες.

Μία από τις προοπτικές που παρουσιάστηκαν αφορά τη χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς εργασίας στη Μεσόγειο και τον κοινό προσδιορισμό αναδυόμενων ειδικοτήτων. Στη διαδικασία αυτή θα μπορούσαν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς, επιχειρήσεις και θεσμικοί εταίροι, ώστε η κατάρτιση να συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της παραγωγής.

Ως εργαλείο για την ανάπτυξη κοινών δράσεων παρουσιάστηκε το Ινστιτούτο Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σε συντονισμό με το Υπουργείο Ναυτιλίας και σε συνεργασία με αιγυπτιακούς φορείς, θα μπορούσε να υποστηρίξει στοχευμένα προγράμματα σε θαλάσσιες και τεχνικές ειδικότητες, με φυσική παρουσία στην Ελλάδα, με συνδυασμό διά ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας ή εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στη συνεργασία του Ιδρύματος με το World Maritime University, καθώς και στη συμμετοχή του στη Waterborne Technology Platform, που συνδέει τη ναυτιλία, τη βιομηχανία, την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής. Η εμπειρία από αυτά τα δίκτυα παρουσιάστηκε ως πρόσθετη βάση για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με μεσογειακή προοπτική.

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