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Υποτροφίες από τη McDonald’s και τη ΔΕΛΤΑ 360 για τη νέα γενιά
Επιχειρήσεις
18:10 - 09 Σεπ 2026

Υποτροφίες από τη McDonald’s και τη ΔΕΛΤΑ 360 για τη νέα γενιά

Γιώργος Αλεξάκης
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Μια ευκαιρία να μετατρέψουν τα επαγγελματικά τους όνειρα σε πραγματικό σχέδιο δράσης δίνουν η McDonald’s και οι Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360, μέσα από την πρωτοβουλία «Όνειρα στην Πράξη».

Στο πλαίσιο του στρατηγικού μνημονίου συνεργασίας τους, οι δύο οργανισμοί προσφέρουν δύο υποτροφίες μονοετούς φοίτησης, δίνοντας στους νικητές τη δυνατότητα να επιλέξουν την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει, αλλά και την πόλη στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν.

Μια δεύτερη ευκαιρία στη γνώση

Η πρωτοβουλία απευθύνεται κυρίως στους νέους, αλλά και σε όσους θέλουν να επιστρέψουν στα θρανία, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία.

Στόχος της συνεργασίας είναι να διευρύνει την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και να περιορίσει τα εμπόδια που μπορεί να κρατούν ανθρώπους μακριά από τη γνώση και την εξειδίκευση.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας των Σχολών ΔΕΛΤΑ 360, ενώ οι δύο νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης. Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες θα εξασφαλίσουν ειδικά προνομιακά δίδακτρα.

Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού:

  • 27 Αυγούστου – 17 Σεπτεμβρίου: περίοδος συμμετοχών

  • 23 Σεπτεμβρίου: ανακοίνωση των νικητών

Υποτροφία και για τους εργαζομένους της McDonald’s

Η δράση δεν περιορίζεται στο ευρύ κοινό. Η McDonald’s επεκτείνει την πρωτοβουλία και στους εργαζομένους της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφία μονοετούς φοίτησης στις Σχολές ΔΕΛΤΑ 360.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Στην Ελλάδα απασχολεί περισσότερους από 1.600 εργαζομένους, με την πλειονότητα να είναι κάτω των 30 ετών.

«Οι άνθρωποί μας αποτελούν τη μεγαλύτερη αξία και για αυτό η McDonald's βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στη νέα γενιά», δήλωσε η Σοφία Θωμαΐδου, HR Director της McDonald’s, υπογραμμίζοντας ότι η γνώση μπορεί να αποτελέσει «εφαλτήρια δύναμη για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον».

Από την πλευρά της, η Όλγα Κριτσιμά, Γενική Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360, τόνισε ότι η γνώση «ανοίγει πόρτες και ορίζοντες» και μπορεί να οδηγήσει σε νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Με το βλέμμα στην αγορά εργασίας

Οι Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360 διαθέτουν εκπαιδευτήρια σε οκτώ πόλεις της Ελλάδας, προσφέροντας περισσότερες από 100 ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών.

Με ιστορία πέντε δεκαετιών στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, ο Όμιλος δίνει έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την εξειδίκευση, με προγράμματα που συνδέονται με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Η συνεργασία με τη McDonald’s, μέσα από την πρωτοβουλία «Όνειρα στην Πράξη», αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς δράσεων που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της νέας γενιάς και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη.

Η McDonald’s στην Ελλάδα

Τη McDonald’s στην Ελλάδα αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Premier Capital Hellas, η οποία από το 2011 έχει αναλάβει το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του brand στη χώρα.

Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί 34 εστιατόρια, απασχολεί περισσότερους από 1.600 εργαζομένους και υποδέχεται πάνω από 11 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη, την ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων, καθώς και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

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