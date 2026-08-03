Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση έχει στηρίξει περισσότερους από 8.000 επιστήμονες και ερευνητές μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, συνδιαμορφώνοντας εντυπωσιακούς αριθμούς. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, καλωσορίζει 112 νέους υπότροφους που θα φοιτήσουν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, προκειμένου να ερευνήσουν και να εξελίξουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Στο βίντεο καλωσορίσματος που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ίδρυμα Ωνάση, η Μαρία Κεχαγιόγλου απαγγέλει το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη, «Το Πρώτο Σκαλί», για τη σημασία που έχει κάθε ξεκίνημα.

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Ανακαλύψτε τις ιστορίες των νέων υποτρόφων

Μαρία Γραμματικού

Αποφοίτησε με άριστα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ολοκλήρωσε με διάκριση (Distinction) τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κεντ (MSc in Analysis and Intervention in Intellectual and Developmental Disabilities). Σήμερα είναι εγγεγραμμένη στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου εκπονεί διδακτορική διατριβή (PhD in Education) με θέμα “Sensory-Inclusive Architecture in Educational Settings” [Αρχιτεκτονική αισθητηριακής συμπερίληψης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα].

Η έρευνά της εστιάζει στην Ειδική Αγωγή και ξεχωρίζει για τη διεπιστημονική προσέγγισή της, συνδυάζοντας αρχιτεκτονική, ψυχολογία και Ειδική Αγωγή. Εξετάζει κατά πόσο ένας σχεδιασμός που διευκολύνει μια ομάδα μπορεί –άθελά του– να δημιουργεί εμπόδια για μια άλλη.

Αργυρή Μορφακίδου

Έχοντας υπάρξει ήδη υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (κάτοχος MSc in Information Technology and Cognition), αποφοίτησε προηγουμένως με άριστα από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα είναι εγγεγραμμένη διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Η έρευνά της επικεντρώνεται στην εκπαίδευση υπερηχογραφικών δεξιοτήτων μέσω προσομοίωσης με τη χρήση φορετών αισθητήρων. Οι εκπαιδευόμενοι δεν εξασκούνται απευθείας σε πραγματικούς ασθενείς, αλλά σε ασφαλείς προσομοιωτές υπερήχων, χωρίς κίνδυνο για τον ασθενή. Παράλληλα, η έρευνα εξετάζει τις σωματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις των εκπαιδευομένων κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Στόχος είναι ο εντοπισμός μοτίβων μάθησης, η διάκριση αρχάριων και έμπειρων χρηστών, η συσχέτιση των δεδομένων από τους αισθητήρες με την απόδοση και η υποστήριξη του σχεδιασμού έξυπνων συστημάτων ανατροφοδότησης.

Ευάγγελος Βαϊάννης

Αποφοίτησε πρώτος από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Columbia University των ΗΠΑ (MA in Sociology). Έχει γίνει δεκτός για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στο Μπλούμινγκτον των ΗΠΑ.

Η έρευνά του εξετάζει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει τις σχέσεις μεταξύ ιατρών, ασθενών, αλγορίθμων και οργανισμών υγείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της επιστημικής αυθεντίας, δηλαδή ποιος θεωρείται ο πλέον αξιόπιστος φορέας γνώσης κατά τη λήψη κρίσιμων ιατρικών αποφάσεων. Ενώ παραδοσιακά αυτόν τον ρόλο κατείχε ο γιατρός, σήμερα αναδεικνύονται νέοι παράγοντες, όπως τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, οι αλγόριθμοι πρόβλεψης και τα διαγνωστικά μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Ευθυμία Κωστάκη

Αποφοίτησε πρώτη από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποκτώντας πτυχίο με δύο ειδικεύσεις: στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Ανάλυση, καθώς και στις Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Καίημπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου (MPhil in Strategy, Marketing and Operations). Παράλληλα, έχει αναλάβει ρόλους στην τοπική κοινότητα του κολεγίου της στο Καίημπριτζ ως εκλεγμένη Sports Officer στην ομάδα των φοιτητών, για να προωθήσει τη συμμετοχή περισσότερων φοιτητών σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ψυχική τους υγεία. Σήμερα εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Καίημπριτζ.

Η έρευνά της θα εξετάσει τη σημασία των ανθρώπινων και οργανωτικών παραγόντων στην αποτελεσματική εκτέλεση κλινικών δοκιμών.

Κωνσταντίνος Αξαρλής

Αποφοίτησε πρώτος από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αποκτώντας Master of Science in Molecular Biology & Biomedicine. Σήμερα εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Francis Crick Institute του King’s College London του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την απόκτηση MPhil/PhD in Biomedical and Medical Sciences.

Η ερευνητική του πρόταση διερευνά πώς η ηλικία και προηγούμενα επεισόδια βλάβης και επιδιόρθωσης μεταβάλλουν την ικανότητα αναγέννησης του πνεύμονα και το μικροπεριβάλλον του, δημιουργώντας συνθήκες που μπορεί να ευνοούν ή να περιορίζουν την έναρξη όγκων. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι βιολογικοί μηχανισμοί που καθιστούν τη μέση ηλικία μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο για την έναρξη όγκων, συνδέοντας τη γήρανση, την αναγέννηση των ιστών και την καρκινογένεση.

Δημήτριος Κότσος

Αποφοίτησε πρώτος από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Erasmus University του Ρότερνταμ με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση (MSc in Clinical Research). Σήμερα εκπονεί διδακτορική διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο. Η διδακτορική διατριβή του διερευνά προγνωστικούς και θεραπευτικούς παράγοντες στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (AML), συνδυάζοντας κλινικά, κυτταρογενετικά και μοριακά δεδομένα για τη βελτίωση της ταξινόμησης κινδύνου και την εξατομίκευση της θεραπείας. Μέσα από αναλύσεις μεγάλων διεθνών βάσεων δεδομένων και κλινικών μελετών, στοχεύει στην ανάπτυξη ακριβέστερων προγνωστικών μοντέλων και αλγορίθμων λήψης θεραπευτικών αποφάσεων για επιμέρους υποομάδες ασθενών με AML.

Κωνσταντίνα Βασιλάκου

Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση μεταπτυχιακές σπουδές στο ETH Zurich και το University of Zurich, με στόχο την απόκτηση MSc in Neural Systems and Computation. Έχει γίνει δεκτή για διδακτορικές σπουδές στο King's College London με στόχο την απόκτηση MPhil/PhD in Political Economy Research.

Η έρευνά της επικεντρώνεται στην Πολιτική Οικονομική Θεωρία και εξετάζει τους ψυχολογικούς και πληροφοριακούς μηχανισμούς που δυσχεραίνουν τη μεταβολή πολιτικών στις δημοκρατίες, ακόμη και όταν αυτές αποτελούν αντικείμενο έντονης πολιτικής διαμάχης.

Όλγα Λυράκη

Είναι ήδη υπότροφος του Ιδρύματος, έχοντας λάβει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Βάση Νοσημάτων του Ανθρώπου. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με εξειδίκευση στις Βιομοριακές Επιστήμες και τη Βιοτεχνολογία. Σήμερα εκπονεί διδακτορικές σπουδές στο Cluster of Excellence Physics of Life (PoL) του Technical University of Dresden (TUD) της Γερμανίας.

Η έρευνά της εξετάζει αν το αναπτυσσόμενο μάτι διαδραματίζει ρόλο πέρα από την όραση, καθοδηγώντας μέσω ηλεκτρικών σημάτων τη μετανάστευση των κυττάρων της κρανιακής νευρικής ακρολοφίας που σχηματίζουν τις δομές του προσώπου και του κρανίου. Στόχος είναι να διερευνηθεί κατά πόσο τα βιοηλεκτρικά σήματα του ματιού συμβάλλουν στη σωστή κρανιοπροσωπική ανάπτυξη και αν τεχνητά «ηλεκτρικά» μικροσυστήματα μπορούν να μιμηθούν αυτή τη λειτουργία.

Ιωάννης Λύρας

Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, με κατεύθυνση στα Εναέρια και Επίγεια Μεταφορικά Μέσα, και έγινε δεκτός στο Columbia University των ΗΠΑ για διδακτορικές σπουδές.

Η έρευνά του θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό βέλτιστων, οικονομικών και ανθεκτικών λύσεων ενίσχυσης φθαρμένων υποστυλωμάτων από σκυρόδεμα, κυρίως με λεπτότοιχα μεταλλικά ή σύνθετα υλικά. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μοντέλου που θα προσδιορίζει την καταλληλότερη μορφή ενίσχυσης, ώστε οι κολόνες να διατηρούν τη σταθερότητα και την αντοχή τους σε ακραία φορτία, όπως σε περιπτώσεις σεισμών, κρούσεων και εκρήξεων.

Βανέσα Εβμπουομάν

Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έγινε δεκτή στο School of Oriental and African Studies του University of London, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να αποκτήσει μεταπτυχιακό (MA in Anthropology of the Environment and Sustainability).

Έχει έντονη δράση σε ζητήματα ταυτότητας, εκπροσώπησης και ενδυνάμωσης της αφρικανικής διασποράς. Μέσα από την έρευνα, την επιμέλεια πολιτιστικών έργων, την κοινοτική οργάνωση και την επαγγελματική της δραστηριότητα, προωθεί την ανάδειξη αφρικανικών φωνών και τη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών και δίκαιων κοινωνιών.

Φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές συνδυάζοντας την έρευνα με την κοινοτική δράση, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης και στην ενδυνάμωση της αφρικανικής κοινότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λίγα λόγια για τις Υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση

Από το 1978 έως σήμερα, το Ίδρυμα Ωνάση έχει χορηγήσει περισσότερες από 8.000 υποτροφίες σε φοιτητές, ερευνητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες.

Το πρόγραμμα υποτροφιών για Έλληνες φοιτητές και ερευνητές ανταποκρίνεται στην προτεραιότητα του Ιδρύματος Ωνάση για την απελευθέρωση δυνάμεων στην κοινωνία και την προβολή στο εξωτερικό μιας «Ελλάδας στα καλύτερά της».

Πιστεύοντας ότι η καλύτερη εκκίνηση είναι οι ίσες ευκαιρίες, το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των όρων της διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση, έχει καθιερώσει από το 1978 ένα ολοκληρωμένο και αξιοκρατικό πρόγραμμα που επιτρέπει σε Έλληνες επιστήμονες να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να προχωρήσουν την έρευνά τους. Τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες προκηρύσσονται κάθε χρόνο βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος.