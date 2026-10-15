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Capital Maritime Finance: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ναυτιλία
10:00 - 15 Οκτ 2026

Capital Maritime Finance: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Γιώργος Αλεξάκης

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Έντονο ενδιαφέρον από Έλληνες και διεθνείς επενδυτές συγκεντρώνει η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η έκδοση αποτελεί σημαντικό σταθμό για την παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά, καθώς συνδέει την ανάπτυξη ενός ναυτιλιακού ομίλου με την άντληση κεφαλαίων από τη χρηματιστηριακή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν μεγάλα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η συγκεκριμένη εισαγωγή.

Η δημόσια προσφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς αφορά την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens. Παράλληλα, δημιουργεί ένα νέο κανάλι χρηματοδότησης για την ποντοπόρο ναυτιλία μέσω της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Άντληση έως 300 εκατ. ευρώ

Η Capital Maritime Finance επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα το συνολικό ποσό να ανέλθει έως τα 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 42 εκατ. νέων κοινών μετοχών.

Το εύρος τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές.

Στην έκδοση έχουν ήδη δεσμευτεί να συμμετάσχουν βασικοί επενδυτές (cornerstone investors), με συνολικές τοποθετήσεις 70 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τουλάχιστον το 30% των μετοχών που θα απομείνουν μετά την κατανομή στους βασικούς επενδυτές προβλέπεται να κατευθυνθεί σε ιδιώτες.

Στόχος τα 36 πλοία έως το τέλος του 2028

Στο επίκεντρο του επιχειρηματικού σχεδιασμού βρίσκεται η διεύρυνση του στόλου της εταιρείας στον τομέα των containerships. Η Capital Maritime Finance διαθέτει σήμερα 13 πλοία σε λειτουργία, με τον στόλο να προβλέπεται να αυξηθεί στα 36 πλοία έως το τέλος του 2028.

Η δημόσια προσφορά αναμένεται να συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, με σημαντικό μέρος των κεφαλαίων να προορίζεται για την απόκτηση πρόσθετης χωρητικότητας. Η επέκταση του στόλου αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Παράλληλα, το επιχειρηματικό μοντέλο της Capital Maritime Finance βασίζεται στις μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις με προκαθορισμένους ναύλους. Η συγκεκριμένη επιλογή αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης προβλεψιμότητας των εσόδων και των ταμειακών ροών, περιορίζοντας την άμεση έκθεση στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς ναύλων.

Η στρατηγική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον προγραμματισμό των επενδύσεων και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του στόλου, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να συνδυάσει την αύξηση της μεταφορικής της δυναμικότητας με μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τις μελλοντικές εισπράξεις της.

Μερισματικές διανομές έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών

Σημαντικό στοιχείο της επενδυτικής πρότασης αποτελεί και η πολιτική διανομής κερδών. Η Capital Maritime Finance στοχεύει στην επιστροφή στους μετόχους ποσοστού 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της, μέσω τριμηνιαίων χρηματικών μερισμάτων.

Οι διανομές θα τελούν υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων και της ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας, συνδέοντας την ανταμοιβή των μετόχων με τις οικονομικές επιδόσεις και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας.

Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Eurobank. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.

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