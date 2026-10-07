ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου – Αυγούστου, έως 32 λεπτά το λίτρο
Οικονομία
09:11 - 07 Οκτ 2026

Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου – Αυγούστου, έως 32 λεπτά το λίτρο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο (αντί για 16 λεπτά) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά (αντί για 12 λεπτά) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, μέσω ενίσχυσης de minimis (ήσσονος σημασίας), με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα, που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας.

Η Κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλιείς της χώρας τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν:

  • 41 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, για 3 έτη (2022-2024).
  • Κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης, το 2022 καταβλήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Στις 16 Οκτωβρίου 2026, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επαγγελματιών αλιέων για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.
  • Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλιείας την περίοδο 2028-2034, το οπ
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΕΒ: Νέο πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις άνω των €300 εκατ. – Στο στόχαστρο μεγάλα σχέδια
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΕΒ: Νέο πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις άνω των €300 εκατ. – Στο στόχαστρο μεγάλα σχέδια

Γερμανία: Οι μειώσεις φόρου στα καύσιμα δεν φτάνουν πλήρως στην αντλία
Ειδήσεις

Γερμανία: Οι μειώσεις φόρου στα καύσιμα δεν φτάνουν πλήρως στην αντλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καββαδάς: Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση για τις ζωοτροφές €53,77 εκατ.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καββαδάς: Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση για τις ζωοτροφές €53,77 εκατ.

Πειραιάς: Συγκέντρωση αλιέων στο λιμάνι με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου
Ειδήσεις

Πειραιάς: Συγκέντρωση αλιέων στο λιμάνι με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου

ΥΠΑΑΤ: Με την ΕΘΕΑΣ η εκκίνηση του εθνικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Με την ΕΘΕΑΣ η εκκίνηση του εθνικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα

ΥΠΕΘΟΟ–ΥΠΑΑΤ–ΑΑΔΕ: Από 30/9 αιτήσεις για πληρωμές από αγροτικές παρεμβάσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΕΘΟΟ–ΥΠΑΑΤ–ΑΑΔΕ: Από 30/9 αιτήσεις για πληρωμές από αγροτικές παρεμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 09:53

Παράνομος τζόγος: Στα €1,8 δισ. τα πονταρίσματα – Στο στόχαστρο influencers και παράνομη διαδικτυακή διαφήμιση

Αναλύσεις
07/10/2026 - 09:50

Αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για μετοχές καθώς ενισχύονται οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/10/2026 - 09:46

Η Ελλάδα έχει λόγο στις θάλασσες του κόσμου

Ναυτιλία
07/10/2026 - 09:44

Ναυπηγεία Χαλκίδας: Στρατηγικές επενδύσεις και τεχνογνωσία στην αιχμή της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
07/10/2026 - 09:30

Στην Κάσο το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

Ακίνητα
07/10/2026 - 09:30

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: 1.500 λιγότερα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας – Το «σήμα» Πιερρακάκη

Ναυτιλία
07/10/2026 - 09:24

Δεν μπορεί να αποφασίζει η ΕΕ για τη ναυτιλία ερήμην της Ελλάδας

Οικονομία
07/10/2026 - 09:11

Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου – Αυγούστου, έως 32 λεπτά το λίτρο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/10/2026 - 09:04

ΣΕΒ: Νέο πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις άνω των €300 εκατ. – Στο στόχαστρο μεγάλα σχέδια

Ειδήσεις
07/10/2026 - 09:00

Γερμανία: Οι μειώσεις φόρου στα καύσιμα δεν φτάνουν πλήρως στην αντλία

Εμπορεύματα
07/10/2026 - 08:38

Πετρέλαιο: Οι επιθέσεις των Χούθι ξαναβάζουν φωτιά στην αγορά

Νομίσματα
07/10/2026 - 08:30

Η φούσκα της AI μπορεί να σκάσει και να... ενισχύσει το Bitcoin

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/10/2026 - 08:21

Ενέργεια: Πακέτο €95 εκατ. στη βιομηχανία – Οι «κατανομές» και το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
07/10/2026 - 08:03

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η μεγάλη εικόνα πίσω από τον Στρατηγικό Διάλογο

Ειδήσεις
07/10/2026 - 07:59

Πρώην αρχηγός των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών πίσω από υπόθεση κατασκοπείας – Τι ερευνούν οι αρχές

Πολιτική
07/10/2026 - 07:53

Ο Ρούμπιο θα εκπέμψει μήνυμα «για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος» από την Πνύκα

Ειδήσεις
07/10/2026 - 07:46

Η νέα στρατηγική του Πούτιν για να κάμψει την ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία

Ειδήσεις
07/10/2026 - 07:34

Γαλλία: Οι μαθητικές κινητοποιήσεις εκφράζουν ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια και οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/10/2026 - 05:14

Η MG συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στην AUTO ATHINA 2026

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/10/2026 - 05:09

Πωλήσεις ΙΧ: Τα μοντέλα βενζίνης έπεσαν κάτω από το 50%

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 23:21

Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P - Ώθηση από τεχνολογία και υποχώρηση αποδόσεων κρατικών ομολόγων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 23:08

Τιμ Κουκ (Apple): Χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Magazino
06/10/2026 - 22:51

Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι για την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινής

Magazino
06/10/2026 - 22:30

Γιατί όλο και περισσότερα ενήλικα παιδιά διακόπτουν τις σχέσεις με τους γονείς τους

Ειδήσεις
06/10/2026 - 22:24

Έφτασε ο Ρούμπιο στην Αθήνα - Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/10/2026 - 22:12

Θεοδωρόπουλος: Επιτακτική ανάγκη η αύξηση του ρυθμού των επενδύσεων μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 21:55

Ουκρανία για ένταξη στην ΕΕ: Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μόνιμους περιορισμούς αγροτικών προϊόντων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 21:40

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι

Πολιτική
06/10/2026 - 21:25

Τσίπρας: Τα στελέχη της κυβέρνησης συμπεριφέρονται σαν «Μαρίες Αντουανέττες» - «Ξεβολέψαμε» και την αντιπολίτευση

Πολιτική
06/10/2026 - 21:08

Μητσοτάκης: «Μοίρασε» στον ΣΕΒ €95 εκατ. για το ρεύμα της βιομηχανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ