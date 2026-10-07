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Πετρέλαιο θέρμανσης: Τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για την επιδότηση από 15 Οκτωβρίου – Πώς θα εφαρμοστεί
Οικονομία
20:30 - 07 Οκτ 2026

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για την επιδότηση από 15 Οκτωβρίου – Πώς θα εφαρμοστεί

Reporter.gr Newsroom

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Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου στην αγορά ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, ανοίγει τροπολογία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης.

Στόχος του μέτρου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, είναι το όφελος από την επιδότηση να μετακυλιστεί στο σύνολό του στους τελικούς καταναλωτές. Τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς για τη μεταφορά της ενίσχυσης, χωρίς να αποκομίζουν οικονομικό όφελος από αυτή.

Η τροπολογία κατατέθηκε την Τετάρτη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε να συμπεριλάβει και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης-θέρμανσης.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, από τον κρατικό προϋπολογισμό θα επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το ακριβές ύψος της επιδότησης ανά λίτρο δεν καθορίζεται στην τροπολογία. Θα προσδιοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί πριν από την έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά, στις 15 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής τόσο της περιόδου εφαρμογής του μέτρου και πέραν της 31ης Οκτωβρίου όσο και του ύψους της επιδότησης, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, καθώς και οι ειδικότεροι και τεχνικοί όροι για την εφαρμογή του μέτρου.

Πώς θα υπολογίζεται η επιδότηση

Η επιδότηση θα υπολογίζεται άπαξ επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων πώλησης, πριν από τον ΦΠΑ. Τα τιμολόγια θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου θέρμανσης ή τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης θα προκύπτει με βάση τις συνολικές ποσότητες καυσίμου, σε λίτρα, που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά προς πρατήρια, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τελικούς καταναλωτές.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, δεν μπορεί να προσδιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου. Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σχετική δαπάνη θα εξαρτηθεί από δύο βασικούς παράγοντες: αφενός από το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο, το οποίο θα καθοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση, και αφετέρου από τη συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

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