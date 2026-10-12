€2,48 εκατ. για την ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες στη Φλώρινα

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών της περιοχής, εξασφαλίζοντας στα Άτομα με Αναπηρία συνθήκες ασφαλούς, αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης και παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντική ανακούφιση στις οικογένειές τους.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο, χώρους διαμονής, διημέρευσης και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 647 τ.μ., ανελκυστήρα, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη και πλήρεις υποδομές προσβασιμότητας. Η δομή θα διαθέτει εννέα θέσεις μόνιμης 24ωρης διαμονής, με στόχο την παροχή εξατομικευμένης