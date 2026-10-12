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€2,48 εκατ. για την ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες στη Φλώρινα
Οικονομία
08:50 - 12 Οκτ 2026

€2,48 εκατ. για την ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες στη Φλώρινα

Reporter.gr Newsroom

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Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΕΠΑ 2021-2025, εντάχθηκε η ανέγερσηΣτέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στην πόλη της Φλώρινας, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.  

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών της περιοχής, εξασφαλίζοντας στα Άτομα με Αναπηρία συνθήκες ασφαλούς, αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης και παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντική ανακούφιση στις οικογένειές τους.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο, χώρους διαμονής, διημέρευσης και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 647 τ.μ., ανελκυστήρα, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη και πλήρεις υποδομές προσβασιμότητας. Η δομή θα διαθέτει εννέα θέσεις μόνιμης 24ωρης διαμονής, με στόχο την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας σε άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

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