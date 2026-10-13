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Πιτσιλής: Το 2024 ανταλλάχθηκαν διεθνώς πληροφορίες για 171 εκ. λογαριασμούς, με κεφάλαια €13 τρισ.
Οικονομία
21:00 - 13 Οκτ 2026

Πιτσιλής: Το 2024 ανταλλάχθηκαν διεθνώς πληροφορίες για 171 εκ. λογαριασμούς, με κεφάλαια €13 τρισ.

Reporter.gr Newsroom

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φιλοξενεί φέτος στην Αθήνα την 25η Συνάντηση της Ομάδας Ομότιμων για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (APRG) του Παγκόσμιου Forum του ΟΟΣΑ, η οποία πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Στο επίκεντρο του Forum βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας φορολογικής διαφάνειας και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, επισήμανε τη σημασία για τους δημόσιους θεσμούς της κατάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών. Όπως τόνισε, σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο όπου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κινούνται διασυνοριακά σε δευτερόλεπτα, οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους εάν η πληροφόρηση σταματά στα εθνικά σύνορα.

Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε τη θεμελιώδη αλλαγή, που επέφερε το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard - CRS), αναφέροντας ενδεικτικά ότι μόνο το 2024 ανταλλάχθηκαν διεθνώς πληροφορίες για περισσότερους από 171 εκατομμύρια χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 13 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η φορολογική διαφάνεια πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς μαζί με τη χρηματοοικονομική καινοτομία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο τροποποιημένο CRS και στο νέο πλαίσιο υποβολής πληροφοριών για κρυπτοστοιχεία (Crypto-AssetReporting Framework_CARF). Κλείνοντας, ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ επενδύει σταθερά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη χρήση δεδομένων και σε ισχυρά εργαλεία συμμόρφωσης, συμπληρώνοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μόνη της.

Από την πλευρά της, η Επικεφαλής της Γραμματείας του Παγκόσμιου Forum, Maria José Garde, εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμησή της προς τους Έλληνες οικοδεσπότες για τη θερμή φιλοξενία και τη διοργάνωση της συνάντησης στην Αθήνα. Η κ. Garde επεσήμανε ότι το Παγκόσμιο Forum διανύει μια από τις πιο εντατικές περιόδους εργασίας του, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των ομοτίμων (peer review process) αποδίδει καρπούς και αναδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ανέφερε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης είναι προγραμματισμένες προς συζήτηση 20 ενοποιημένες εκθέσειςδικαιοδοσιών, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του CRS μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της τετραήμερης συνάντησης, οι εργασίες εστιάζουν στα εξής αντικείμενα:

  • Αξιολόγηση Αποτελεσματικής Εφαρμογής CRS: Παρουσίαση και συζήτηση των προσχεδίων των ενοποιημένων εκθέσεων αξιολόγησης μιας σειράς δικαιοδοσιών ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις βασικές απαιτήσεις του παγκοσμίου προτύπου.
  • Παρακολούθηση Κρυπτοστοιχείων: Ενημέρωση για τις εργασίες της ομάδας CARF.
  • Εφαρμογή του Αναθεωρημένου CRS: Εξέταση της κατάστασης και της πορείας υλοποίησης του τροποποιημένου προτύπου ανταλλαγής πληροφοριών (Addendum to the CRS MCAA), στο οποίο έχουν προσχωρήσει περίπου 80 δικαιοδοσίες, με γενικό ορίζοντα έναρξης των ανταλλαγών το έτος 2027.

Η φιλοξενία της 25ης Συνάντησης στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας και της ΑΑΔΕ στη διεθνή φορολογική συνεργασία, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες κοινές δράσεις των δικαιοδοσιών απέναντι στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

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