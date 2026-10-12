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Το «INFERNO – Κλιματική Κρίση στη Μεσόγειο» του Γιώργου Αυγερόπουλου υποψήφιο για το PRIX EUROPA 2026
Περιβάλλον
12:01 - 12 Οκτ 2026

Το «INFERNO – Κλιματική Κρίση στη Μεσόγειο» του Γιώργου Αυγερόπουλου υποψήφιο για το PRIX EUROPA 2026

Reporter.gr Newsroom

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Το νέο ντοκιμαντέρ του Έλληνα δημιουργού παρουσιάζεται την Τρίτη (13/10) στο Βερολίνο, διεκδικώντας το βραβείο Καλύτερου Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ στην κατηγορία Video Documentary.

Το INFERNO – Climate Crisis in the Mediterranean, το νέο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του Γιώργου Αυγερόπουλου, είναι υποψήφιο για το PRIX EUROPA 2026.

Η ταινία συγκαταλέγεται στα 20 ντοκιμαντέρ από 12 χώρες που επιλέχθηκαν να διαγωνιστούν στην κατηγορία Video Documentary. Θα παρουσιαστεί την Τρίτη στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και της αξιολόγησης από τη διεθνή κριτική επιτροπή. Στη φετινή, 40ή διοργάνωση του PRIX EUROPA, υποβλήθηκαν συνολικά 600 παραγωγές από 206 οργανισμούς, από τις οποίες επιλέχθηκαν 154 παραγωγές από 29 χώρες.

Μετά το Mankind’s Folly – Η Ύβρις της Ανθρωπότητας, που εστίασε στην κλιματική κρίση στην Αρκτική και τιμήθηκε με Ειδική Μνεία στο PRIX EUROPA 2025, ο Γιώργος Αυγερόπουλος στρέφει τον φακό του στη Μεσόγειο, συνεχίζοντας την κινηματογραφική του έρευνα για έναν κόσμο που θερμαίνεται ραγδαία.

Η Μεσόγειος είναι η δεύτερη ταχύτερα θερμαινόμενη περιοχή του πλανήτη, μετά την Αρκτική. Στο INFERNO, ο Έλληνας δημιουργός ταξιδεύει σε επτά μεσογειακές χώρες καταγράφοντας μια περιοχή που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Ξηρασία, πυρκαγιές, πλημμύρες, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, ερημοποίηση και εισβολή ξενικών ειδών στα θαλάσσια οικοσυστήματα, μεταμορφώνουν ήδη το τοπίο και τη ζωή πεντακοσίων εκατομμυρίων ανθρώπων.

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Ένας καλλιεργητής μάνγκο στην Ισπανία, ένας ψαράς στην Κύπρο, ένας κτηνοτρόφος στην Ελλάδα, ένας αγρότης στην Αίγυπτο, ένας νομάδας στο Μαρόκο και πολλοί ακόμη γίνονται οι πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά και μέσα από τη ματιά επιστημόνων και ειδικών, η ταινία συνδέει τις επιμέρους καταστροφές και αναζητά τις βαθύτερες, συστημικές αιτίες της κρίσης.

Η ταινία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στο ευρωπαϊκό κοινό μέσω του γαλλογερμανικού δικτύου ARTE υπό τους τίτλους S.O.S. Mittelmeer (Γερμανία) και La Méditerranée en feu (Γαλλία) προσελκύοντας το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού Τύπου.

Οι κριτικές ξεχώρισαν τόσο την πολιτική και οικολογική οξύτητα του ντοκιμαντέρ, όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης μεταφέρονται στην οθόνη μέσα από τις ζωές των ίδιων των ανθρώπων που τις βιώνουν, συνθέτοντας έτσι τη μεγάλη εικόνα. «Αποκαλυπτικό» το χαρακτήρισε η γαλλική εφημερίδα L’Humanité, ενώ το γερμανικό General-Anzeiger «άβολο αλλά εξαιρετικά σημαντικό».

Το INFERNO είναι μια παραγωγή της SmallPlanet Productions, σε συμπαραγωγή με το WDR (Γερμανία), ΕΡΤ (Ελλάδα), και Al Jazeera Documentaries (Κατάρ) σε συνεργασία με το ARTE.

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