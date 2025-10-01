Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισε, σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη και ειδικότερα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε πως «οφείλουμε να πάρουμε το μάθημα από την Ουκρανία» σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ε.Ε. πρέπει να ηγηθεί των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της άμυνας, αποκτώντας αυτόνομη παραγωγική ικανότητα και ενισχύοντας την καινοτομία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας ως παράδειγμα το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), το οποίο έχει στόχο να προωθήσει την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της άμυνας.