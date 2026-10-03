«Καρφιά» Σαμαρά κατά Φον ντερ Λάιεν: Θαυμάζει τον «μακεδονικό» πολιτισμό κι εμείς παρακολουθούμε βουβοί

Για «διπλό χτύπημα» έκανε λόγο το Σάββατο (3/10) ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας αφενός τη στάση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και αφετέρου τη συμφωνία ανταλλαγής κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Αναφερόμενος, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο Facebook, στην πρόεδρο της Κομισιόν, εξέφρασε προβληματισμό για τη θέση που εκπροσωπεί, με αφορμή τις δηλώσεις της σχετικά με τη μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό.. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι κατά τη δική του θητεία είχε ζητήσει την επιστροφή όλων των κλεμμένων κειμηλίων, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η σημερινή συμφωνία συνιστά υποχώρηση από αυτή τη θέση.

«Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων.

Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβοί.

Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε εμείς τι πήραμε: 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια, που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.

Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς, δυστυχώς, σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς».