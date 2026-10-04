«Η Μακεδονία δεν χωρά σε ασαφείς διατυπώσεις» – Μανιάτης και Αρναούτογλου ζητούν εξηγήσεις από Φον ντερ Λάιεν

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης και Σάκης Αρναούτογλου, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε, μεταξύ άλλων:

“We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our Union richer.”

Οι δύο Ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον σεβασμό των διεθνών της υποχρεώσεων και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουν ότι η χρήση του όρου “Macedonian culture” χωρίς οποιαδήποτε αποσαφήνιση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ιδίως ως προς το εάν μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ανάμεσα στην ιστορική, πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της Ελληνικής Μακεδονίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα, και στην πολιτιστική ταυτότητα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Με την ερώτησή τους, οι Γιάννης Μανιάτης και Σάκης Αρναούτογλου ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί η Πρόεδρος με τους όρους “identity” και “Macedonian culture” και εάν θεωρεί ότι η χρήση του τελευταίου χωρίς γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό συνάδει με την ανάγκη αποφυγής ιστορικής και πολιτιστικής σύγχυσης.

Παράλληλα, ζητούν να πληροφορηθούν εάν η Επιτροπή προτίθεται να διασφαλίσει ότι η ορολογία που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα σέβεται απαρέγκλιτα τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, χωρίς να αφήνει περιθώρια για αλυτρωτικές ή ιστορικά παραπλανητικές ερμηνείες.

Οι δύο Ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να προχωρά με σαφείς κανόνες και με πλήρη σεβασμό των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας δεν μπορεί να οικοδομείται πάνω σε ασάφειες που επιτρέπουν διαφορετικές ερμηνείες σε ζητήματα ιστορίας, ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να είναι απολύτως σαφής και συνεπής με το γράμμα και το πνεύμα των διεθνών συμφωνιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Αναφορές της Προέδρου της Επιτροπής σε “Macedonian identity” και “Macedonian culture” και εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

Κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε:

“We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our Union richer. Because our motto is ‘diversity in unity’. And we take it very seriously.”

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας προϋποθέτει σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας.

Η χρήση του όρου “Macedonian culture”, χωρίς αποσαφήνιση, δημιουργεί ερωτήματα ως προς την ερμηνεία και τη συμβατότητα της διατύπωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις και την υποχρέωση για σχέσεις καλής γειτονίας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι εννοεί η Πρόεδρος με τους όρους “identity” και “Macedonian culture”;

Θεωρεί ότι η χρήση του “Macedonian culture” χωρίς γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό συνάδει με την ανάγκη αποφυγής σύγχυσης μεταξύ του Ελληνικού πολιτισμού, της κουλτούρας και της ιστορίας της περιοχής της Μακεδονίας από την αρχαιότητα έως σήμερα με εκείνης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Προτίθεται να διασφαλίσει ότι στις δηλώσεις των ευρωπαϊκών θεσμών θα χρησιμοποιείται ορολογία που σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας, τις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της Συμφωνίας των Πρεσπών και δεν αφήνει περιθώρια για αλυτρωτικές ή ιστορικά παραπλανητικές ερμηνείες;