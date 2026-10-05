Καρυστιανού: Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία της «Ελπίδας»

Την εκτίμηση ότι η αυτοδυναμία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είναι «πολύ πιθανή» εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της, αναφερόμενη παράλληλα στην προετοιμασία των ψηφοδελτίων και στο πολιτικό πρόγραμμα του νέου σχηματισμού.

«Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή», δήλωσε στο MEGA τη Δευτέρα (5/10), εξηγώντας ότι τα ψηφοδέλτια βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ήδη υποψηφιότητες που έχουν συμφωνηθεί, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης νέων υποψηφίων. Σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, όπως είπε, η διαδικασία θα επισπευσθεί.

Η ίδια υποστήριξε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία, όχι από «αλαζονεία», αλλά προκειμένου να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις του κόμματος. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ζήτημα των πιθανών συνεργασιών, ασκώντας κριτική σε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Αλέξη Τσίπρα και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονεία, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή» ανέφερε αρχικά.

«Εμείς μιλάμε για πλήρη έλεγχο. Ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας; Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, η ΝΔ το ίδιο, ο κ. Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος. Είναι κάποια πράγματα που συμφωνούμε και κάποια που διαφωνούμε», σημείωσε συγκεκριμένα για τις συνεργασίες.

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«Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες»

Σε ερώτηση για την ιδεολογική τοποθέτηση του νέου πολιτικού φορέα, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι δεν εντάσσεται αποκλειστικά στην Αριστερά, τη Δεξιά ή το Κέντρο.

Όπως είπε, το πρόγραμμα συνδυάζει την ενίσχυση του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους με τη στήριξη της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη Δικαιοσύνη, την οποία χαρακτήρισε βασική προτεραιότητα, αλλά και στο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως ανέφερε, περιλαμβάνει μέτρα για τον πρωτογενή τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους φοιτητές και τις οικογένειες.

Στο επίκεντρο η Δικαιοσύνη

Αναφερόμενη στις προτάσεις της για τη Δικαιοσύνη, η Καρυστιανού τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ.

Παράλληλα, μίλησε για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, μεταξύ άλλων για τον περιορισμό του ακαταδίωκτου και τη δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε ότι δεν αισθάνεται δικαίωση, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αφορά ευρύτερα την πολιτική ευθύνη και την παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική διερεύνηση.

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