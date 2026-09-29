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Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις
Ειδήσεις
12:23 - 29 Σεπ 2026

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις

Reporter.gr Newsroom

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Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν την περισυλλογή όλων των σορών, σύμφωνα με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου.  

Ο πρώην Υπουργός θα καθίσει στο εδώλιο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αφού οι δικαστές έκαναν δεκτή την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά.

Το συγκεκριμένο αδίκημα αφορά στον τρόπο διαχείρισης του τόπου της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και την αλλοίωση του χώρου πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Την παραπομπή του πρώην Υπουργού είχε προτείνει ο κ. Μητρουλιάς τον περασμένο Ιούλιο.

Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο οποίος την επίμαχη περίοδο ήταν αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, ο Ευάγγελος Φαλάρας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής, καθώς και ο Βασίλης Παπαγεωργίου, γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται επίσης ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.

Υπενθυμίζεται πως κατά την απολογία του στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2025 ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και μέσω γραπτού υπομνήματος υποστήριζε ότι δεν είχε δώσει εντολή για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο Κώστας Αγοραστός, από την πλευρά του, είχε δηλώσει πως η περιφέρεια δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά ο ρόλος της ήταν μόνον υποστηρικτικός με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 13:13
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