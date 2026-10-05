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Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»
Πολιτική
12:13 - 05 Οκτ 2026

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»

Reporter.gr Newsroom

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Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας (5/10) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με αφορμή τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος εσωτερική υπόθεση της ΝΔ.

«Η Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι μια ιστορική παράταξη και σήμερα έχει την γιορτή της - ιστορική με την έννοια ότι πράγματι έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο με αρνητικά και τα θετικά, όπως όλες οι παρατάξεις. Για εμάς είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς ή όχι, νομίζω ότι αφορά τη δεξιά πολυκατοικία, είναι εσωτερικό της θέμα », ανέφερε και επισήμανε πως:

«Όποιος θέλει κυβέρνητικη πολιτική αλλαγή , το να πάει σε επιλογές που θέτουν το θέμα του προσώπου του Πρωθυπουργού, δεν αρκεί. Αν θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσει ένα κόμμα που μπορεί να αλλάξει πολιτική. Η επιλογή όπως θέλει αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ, που απευθύνεται και στον κόσμο του κέντρου, και της αριστεράς, και της κεντροαριστεράς , αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία και μια πολιτική πιο πατριωτική. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μεγαλύτερο πατριωτικό κόμμα της χώρας. Είμαστε το κόμμα που έκανε πράξη την εθνική ανεξαρτησία με πολιτικές πολυδιάστατες, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, που κατάφερε την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό».

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών και με φόντο τις συζητήσεις για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Η κυβέρνηση, καθ’ ομολογίαν του κ. Συρίγου υποχώρησε μάλιστα δύο φορές σε εθνικά θέματα, τόσο το Νοέμβριο όσο και τον Ιούλιο του 2024. Η πλειοψηφία μάλιστα των Ελλήνων, εκτιμώ ότι συμφωνεί με αυτήν τη θέση και δεν ρίχνει ευθύνες στην Κύπρο – όπως υποστήριζε η κυβέρνηση».

«Πατριωτική θέση είναι να έχεις κυβέρνηση ως χώρα που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο για δύο χρόνια δεν είχε χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου στη Κάσο», τόνισε και εξήγησε:

«Η υποχώρηση της κυβέρνησης είναι στην Κάσο, είναι στους χάρτες που η Τουρκία εκδίδει και δεν υπάρχει αντίδραση. Στο Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε ψήφισμα μετά από πρόταση των Σοσιαλιστών, που το στήριξε και το Λαϊκό Κόμμα, κατά της προκλητικότητας της Τουρκίας. Δύο μέρες μετά, είχε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είπαμε στον Πρωθυπουργό, να πάει με τη δύναμη που του δίνει το ψήφισμα - με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος το προτείναμε - και να θέσει το θέμα αυτό ώστε να υπάρξει αντίστοιχη καταδίκη και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν το έκανε ο Πρωθυπουργός και όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι βλέπουν να μην είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτά τα πράγματα, τότε και εκείνοι υποτιμούν τη σημασία των κόκκινων γραμμών για εμάς.

Μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές αλλά δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα ακούσαμε την κα φον ντερ Λάιεν να κάνει δήλωση για τα Σκόπια. Οι επιστολές του Πρωθυπουργού έως τώρα μένουν στο "διαβάστηκε"».

Σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια στα καύσιμα, ο Κώστας Τσουκαλάς επανάφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αξιοποίηση των αυξημένων εσόδων από τον ΦΠΑ ως προσωρινή ελάφρυνση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

«Μέχρι τώρα τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ συνολικά είναι 1,2, δισ. ευρώ. Όταν έχω υπερέσοδα, τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, έχω την δυνατότητα να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω», κατέληξε.

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