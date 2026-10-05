«Αρχηγική» εμφάνιση Δένδια με αιχμές για Πιερρακάκη, Άδωνι: «Ήμουν πάντα ΝΔ»

Είχε «ψωμί» η πολιτική συγκέντρωση του Νίκου Δένδια, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (2/10) στο παραλιακό κέντρο διασκέδασης «Akanthus» στον Άλιμο.

Υπολογίζεται ότι περίπου 3.500 άτομα προσήλθαν στην εκδήλωση του υπουργού Άμυνας, ενώ εκατοντάδες ακόμα έμειναν απ' έξω επειδή δεν χωρούσαν.

Όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, ο Νίκος Δένδιας σηκώνει το δικό του «μπαϊράκι» και υποστηρίζει το προσωπικό του αφήγημα για την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Δεν είναι άλλωστε μυστικό πως ο κ. Δένδιας έχει αρχηγικές βλέψεις και γι' αυτό δεν παρέλειψε τις αιχμές απέναντι σε άλλα πρόσωπα εντός ΝΔ που θεωρούνται δελφίνοι του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για παράδειγμα, η ατάκα του «εγώ ήμουν πάντα ΝΔ, ούτε αριστερός, ούτε κεντρώος» έχει αποδέκτη τον Κυριάκο Πιερρακάκη, επίδοξο διάδοχο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, με αυτή τη δήλωση ο Νίκος Δένδιας κλείνει το μάτι και σε όσους εντός ΝΔ δεν συμφωνούν με τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχει δώσει ο πρωθυπουργός σε στελέχη όπως ο Άκης Σκέρτσος, που είναι συνδεδεμένος με το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη. Σίγουρα επίσης φλερτάρει με τον Αντώνη Σαμαρά και τους υποστηρικτές του, οι οποίοι θεωρούν πως η ΝΔ επί Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε «Ποτάμι».

Σε άλλη αποστροφή της ομιλίας του, ο υπουργός Άμυνας έριξε καρφιά και στον Άδωνι Γεωργιάδη με τον οποίο έχει εδώ και καιρό μία ανοιχτή κόντρα. Ο υπουργός Υγείας έχει κατακρίνει τον Νίκο Δένδια επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν στηρίζει το κόμμα όπως πρέπει και έχει διαχωρίσει τη θέση του από την επίσημη κυβερνητική γραμμή σε κρίσιμα θέματα όπως των Τεμπών και των Υποκλοπών.

Ο Νίκος Δένδιας απάντησε ως εξής:

«Ό,τι είχα να πω δεν το είπα στα παράθυρα των τηλεοράσεων, στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Μίλησα πολύ καθαρά στην Κομοτηνή. Μίλησα πολύ καθαρά στο Αγρίνιο. Μίλησα πολύ καθαρά στο συνέδριο του κόμματος για το τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, πού νομίζω ότι πρέπει να πάει η παράταξη».

{https://x.com/NikosDendias/status/2106263045991256451}

​Σαφή τα μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κλείνοντας δήλωσε «υπηρέτης των συμφερόντων του λαού και ταπεινός υπηρέτης της Ελλάδας, της πατρίδας μας».

Σε αυτό το μοτίβο θα πορευθεί μέχρι τις εκλογές και φυσικά θα περιμένει το αποτέλεσμα για να κινηθεί αναλόγως...