Οι ιδρωμένες φανέλες της ΝΔ και οι δελφίνοι του Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι η ΚΟ της ΝΔ κύλησε ομαλά και διαψεύστηκαν οι "Κασσάνδρες" που περίμεναν "Κούγκι". Και μπορεί πράγματι να μην έγινε "Κούγκι", αλλά η γκρίνια ήταν μεγάλη και χρειάστηκε μασάζ όλες τις προηγούμενες ημέρες για να αποφευχθούν οι εντάσεις. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Πρωθυπουργός επιστράτευσε τις εκλογές για να επιδιώξει την ενότητα.

Αν και σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις του οι εκλογές απέχουν περίπου ένα χρόνο από σήμερα, στην ομιλία του στην ΚΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτές 19 φορές, στέλνοντας ουσιαστικά το μήνυμα πως η παράταξη πρέπει να προσέλθει ενωμένη στις κάλπες.

Σε όλα τα κόμματα οι εκλογές συσπειρώνουν. Ακόμα και οι διαφωνούντες σιωπούν, γιατί το πρώτο τους μέλημα είναι να πάει καλά η παράταξη και να επανεκλεγούν.

Έτσι και στη ΝΔ είναι όλοι σε θέσεις μάχης, έτοιμοι «να ιδρώσουν τη φανέλα» για τις εκλογές. Τον υπόλοιπο καιρό μπορούν να είναι πιο χαλαροί.

Άλλωστε, φάνηκε και από τις τοποθετήσεις τους. Ελάχιστοι έκαναν κριτική στις πολιτικές, πχ στην ακρίβεια κλπ. Η κριτική αφορούσε τα εσωκομματικά.

Οι βουλευτές έριξαν τις προειδοποιητικές βολές τους, αλλά είναι βέβαιο ότι μόλις ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος θα πάνε συντεταγμένα στις κάλπες.

Αν ο λαός φέρει τη ΝΔ πάνω από το 25% στις πρώτες εκλογές, τότε λογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει χωρίς σημαντικές φθορές στις δεύτερες κάλπες και θα επιδιώξει αυτοδυναμία.

Αν, όμως, η βελόνα της ΝΔ βρεθεί κάτω από το 25%, τότε να είστε βέβαιοι πως θα βγουν μπροστά οι δελφίνοι και οι "συνεργάτες" τους.

Κι όταν λέμε "δελφίνοι", αυτοί είναι βασικά τρεις στην παρούσα φάση:

Ο Νίκος Δένδιας που εδώ και καιρό έχει ουσιαστικά χαράξει το δικό του δρόμο, σαφώς διαφοροποιημένος από τις επιλογές του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης που δηλώνει «στρατιώτης» του Μητσοτάκη αλλά έχει ξεκάθαρα δική του ατζέντα και έχει ήδη βάλει απέναντί του τον Δένδια (για όταν έρθει η ώρα).

Και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που ως πρόεδρος του Eurogroup, προβάλλει ως ο συνεχιστής του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν μπορούν φυσικά να αποκλειστούν κι άλλες υποψηφιότητες, όπως πχ του Κωστή Χατζηδάκη, αλλά οι τρεις παραπάνω θεωρούνται βέβαιοι κι ο καθένας από τη μεριά του φροντίζει ήδη να διαμορφώνει και το ηγετικό του προφίλ.

Ο Δένδιας ως κλασικός δεξιός, ο Άδωνις ως Τραμπικός και ο Πιερρακάκης ως εκσυγχρονιστής.

Είπαμε, όμως, όλα θα κριθούν στις εκλογές και στο αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις μια τρίτη θητεία. Οι πρώτες κάλπες που θα στηθούν είτε τον Οκτώβριο του 2026, είτε την άνοιξη του 2027, θα μετρήσουν δυνάμεις και το 25% είναι το μαγικό νούμερο για τη ΝΔ.