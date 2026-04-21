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Πυρά από βουλευτές της ΝΔ στο «Αρχοντόπουλο» Σκέρτσο
Πολιτική
10:41 - 21 Απρ 2026

Πυρά από βουλευτές της ΝΔ στο «Αρχοντόπουλο» Σκέρτσο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Τεταμένο παραμένει το κλίμα εντός της ΝΔ, με πολλούς βουλευτές να εκφράζουν πια δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για ορισμένες κεντρικές επιλογές του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και για συγκεκριμένα πρόσωπα στο στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού.

Ο έμπειρος βουλευτής, Γιώργος Βλάχος, περιέγραψε με μεγάλη σαφήνεια το εσωκομματικό τοπίο στη ΝΔ που πλέον δεν είναι όσο... ρόδινο ήταν στο παρελθόν. Παράλληλα, έκανε λόγο για «Αρχοντόπουλα», που ενώ δεν έχουν τριβή με την κοινωνία, λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τους βουλευτές και τους κρίνουν σκληρά.

Πολλοί βουλευτές, ιδιαίτερα στην επαρχία θεωρούν πως το Μαξίμου τους φορτώνει... αμαρτίες ενώ αυτοί δίνουν καθημερινή μάχη για να κρατήσουν όρθιες τις γέφυρες του κόμματος με την κοινωνία.

Ένα από τα πρόσωπα που βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών βουλευτών είναι ο Άκης Σκέρτσος, με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου να το επιβεβαιώνει.

Μιλώντας, την Τρίτη (21/4) στον ρ/σ Παραπολιτικά ο κ. Οικονόμου κλήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, κ. Σκέρτσου, ο οποίος έγραψε ότι οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ ψηφοφόρων και πολιτικού προσωπικού ήταν από συστάσεως ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος.

Ο βουλευτής της ΝΔ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του και μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα:

«Αυτή η ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στο βουλευτή αυτή την φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα και τον εκμαυλισμό και τα υπόλοιπα εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί πιστεύω ότι οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Από το τι ρόλο θέλουμε για τον βουλευτή, από το τι βαθμούς ελευθερίας του δίνουμε, από το πόσο συλλογικά λειτουργούν τα κόμματα, από το πως θα διαμορφώνονται οι κρίσιμες αποφάσεις που θα έρθουν να προσαρμοστούν στην οποιαδήποτε αλλαγή γίνει αύριο-μεθαυριο για να μην γίνει ακόμα πιο αρχηγοκεντρικό και πρωθυπουργοκεντρικό το πολιτικό μας σύστημα ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός. Για μένα αυτά είναι τα σημαντικά», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με την ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πως σφυρηλατείτε και πως οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό και με το πρόσωπο που καλείται να τον εκπροσωπεί και είναι άκρως ισοπεδωτικό διότι ο βουλευτής δεν είναι εκπρόσωπος, είναι αντιπρόσωπος. Αντιπροσωπεύει τον κόσμο που τον ψηφίζει και λέει τη γνώμη του δεν πάει να διαβάσει το μήνυμα που του δίνει εκπροσωπώντας κάποιον σε μια εκδήλωση, αυτός πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ο ρόλος αυτός του βουλευτή όμως για να έχει μεγαλύτερο περιθώριο και να κάνει αυτά που πρέπει, και η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη πρέπει να είναι μια σχέση η οποία πρέπει να οικοδομείται περισσότερο στις αρχές εμπιστοσύνης κι όχι στις αρχές εξυπηρέτησης. Αυτό βαρύνει και τους βουλευτές και τους πολίτες».

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