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Μιχαηλίδου: Ενισχύουμε την πρόληψη, παρεμβαίνουμε έγκαιρα και προστατεύουμε κάθε παιδί από τη βία
Πολιτική
23:05 - 05 Οκτ 2026

Μιχαηλίδου: Ενισχύουμε την πρόληψη, παρεμβαίνουμε έγκαιρα και προστατεύουμε κάθε παιδί από τη βία

Reporter.gr Newsroom

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Με την Ειδική Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Παιδιών, Dr. Najat Maalla M’jid, συναντήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της αξιωματούχου του ΟΗΕ στην Ελλάδα.

Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της διμερούς επαφής που είχαν πραγματοποιήσει στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου και επικεντρώθηκε στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, στην ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας και στην ανταλλαγή διεθνούς εμπειρίας και καλών πρακτικών.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η προστασία των παιδιών ξεκινά από την πρόληψη και τη στήριξη της οικογένειας και συνεχίζεται, όταν υπάρχει περιστατικό κακοποίησης ή παραμέλησης, με γρήγορη και παιδοκεντρική παρέμβαση.

«Η προστασία ενός παιδιού αρχίζει με την πρόληψη, την έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου και τη στήριξη της οικογένειας. Όταν χρειάζεται παρέμβαση, το κράτος οφείλει να αντιδρά γρήγορα και συντονισμένα, με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του παιδιού. Στόχος μας είναι περισσότερη οικογενειακή φροντίδα και λιγότερη ιδρυματοποίηση. Για πρώτη φορά, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, τα παιδιά σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1.000 και ανέρχονται σε 965», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε τα εργαλεία καταγραφής και παρακολούθησης της παιδικής προστασίας, με έμφαση στο Anynet, το Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, καθώς και στη γραμμή 1107 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών Κακοποίησης Ανηλίκων. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για την αποϊδρυματοποίηση, όπως η αναδοχή, η επείγουσα αναδοχή και η επαγγελματική αναδοχή για παιδιά με αναπηρία και οι Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για μεγαλύτερους εφήβους και νέους.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμη τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας με το Γραφείο της Ειδικής Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, διασύνδεσης με χώρες και ειδικούς που έχουν αναπτύξει καλές πρακτικές και ενίσχυσης της συμμετοχής της Ελλάδας στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την εξάλειψη της βίας κατά των παιδιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, και η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Άσπα Πλακαντωνάκη.

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