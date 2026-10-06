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Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια
Πολιτική
11:30 - 06 Οκτ 2026

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια

Reporter.gr Newsroom

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Στο ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης, εφόσον συνεχιστεί η διεθνής κρίση, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM. 

«Πιστεύω ότι είναι πιθανό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στον χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα», τόνισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου για νέες παρεμβάσεις στήριξης. «Η δουλειά της κυβέρνησής μας είναι να συνδυάσει δύο πράγματα: τη δημοσιονομική σταθερότητα και την υλοποίηση αυτών που έχουμε δεσμευτεί στους προϋπολογισμούς μας. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε και την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη ιδιαίτερα των ανθρώπων που δοκιμάζονται περισσότερο», είπε.

Για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, ο Υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους: «Θα επιμείνουμε να κρατήσει, όπως είχε συμφωνηθεί από την αρχή, για τέσσερις μήνες, παρά το ότι έκτοτε τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα, με δραματικές συνέπειες», τόνισε. Ως προς τη συμμετοχή των επιχειρήσεων διευκρίνισε πως η πρωτοβουλία είναι εθελοντική: «Αν κάποιοι δεν θέλουν να συμμετέχουν, θα μπορούν να βγάλουν κωδικούς».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στα στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο, που καταγράφουν αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων στο -0,2%, επισημαίνοντας ότι ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής της πρωτοβουλίας. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι ο αρνητικός πληθωρισμός «δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους», καθώς υπάρχουν τόσο προϊόντα με αυξήσεις όσο και προϊόντα με μειώσεις τιμών.

«Σε αυτούς τους 1.740 κωδικούς η μεσοσταθμική μείωση τιμής είναι γύρω στο 9,5%», ανέφερε, εξηγώντας πως για ένα νοικοκυριό με ενδεικτική μηνιαία δαπάνη 500–600 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, το όφελος υπολογίζεται περίπου στα 40 ευρώ τον μήνα. «Αυτό προφανέστατα και δεν συνιστά μεγάλη μεταβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας, αλλά για τα νοικοκυριά που έχουν πρόβλημα, τα 40 ευρώ το μήνα είναι μία καλή πρωτοβουλία», υπογράμμισε

Αναφορικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, υπογράμμισε: «Ο πόλεμος αυτός δυστυχώς μας αφορά άμεσα, διότι αυξάνονται πολύ οι τιμές του πετρελαίου, οι τιμές των καυσίμων». Όπως εξήγησε, οι επιπτώσεις μεταφέρονται σε ολόκληρη την αλυσίδα, οδηγώντας σε «πολύ μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες αφορούν όλο τον κόσμο», με επιπτώσεις και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην παρέμβαση με το πλαφόν στο κέρδος, τονίζοντας ότι είναι ένα μέτρο που «δεν το έχει επιβάλει άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν». Όπως τόνισε, η απόσυρση του μέτρου συνδέθηκε με τη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ να κρατήσουν τις τιμές τους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω τουρισμού. «Τον Ιούλιο η Ελλάδα είχε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, εξαιτίας του ότι σε γενικές γραμμές η συμφωνία αυτή τηρήθηκε», επισήμανε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των καταναλωτικών οργανώσεων και στην ενημέρωση των πολιτών. «Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη. Προσωπικά, εάν ήμουν επικεφαλής του καταναλωτικού κινήματος, θα ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν πολύ σοβαρή στήριξη στην κοινωνία και μειώνουν συνειδητά το κέρδος τους προκειμένου να βοηθήσουν στη συγκράτηση των τιμών, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν το κάνουν. Το καταναλωτικό κίνημα πρέπει να έχει έναν τέτοιον ρόλο». Παράλληλα, είπε πως οι καταναλωτικές ενώσεις πρέπει να γίνουν συνομιλητές με την Ανεξάρτητη Αρχή και να συνεργαστούν μαζί της.

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση για τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα ενοίκια, επισήμανε ότι τα συγκεκριμένα θέματα δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά «αποτελούν μείζονα τομέα του συνόλου της κυβερνητικής πολιτικής».

«Η δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να εργάζεται για τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου στα τμήματα της αγοράς που εκείνο ελέγχει και με την εφαρμογή τους», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ως Υπουργείο Ανάπτυξης, όλο το βάρος το έχουμε ρίξει στη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, διότι αυτός είναι ο δρόμος για να έχουμε περισσότερες εξαγωγές και να είναι πιο ισχυρή η οικονομία μας». Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, η προσπάθεια αυτή συνδέεται με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προσφέρουν καλύτερους μισθούς, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής «σχετίζεται πρωτίστως με τους καλύτερους μισθούς».

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