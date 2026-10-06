ΠΑΣΟΚ: Το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS - Η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί όσο είναι καιρός

Αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση κάθε οργανωμένης Πολιτείας να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που συσσωρεύονται μέσα στο σχολείο και να παρεμβαίνει πριν αυτά αποκτήσουν χαρακτηριστικά κρίσης, αναφέρει ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του κινήματος Στέφανος Παραστατίδης.

Και συμπληρώνει στην ανακοίνωση του ο κ. Παραστατίδης: «Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τώρα, έγκαιρα και συνολικά τα προβλήματα που η δική της πολιτική έχει συσσωρεύσει στο ελληνικό δημόσιο σχολείο.

Έναν μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων και μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, δημοσιευμένη αποτύπωση υπολογίζει ότι παραμένουν περίπου 16.000 ακάλυπτα κενά.

Το πρόβλημα αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί με συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, που προσαρμόζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες στις διαθέσιμες πιστώσεις και όχι τις πιστώσεις στις ανάγκες των παιδιών, και έχουν οδηγήσει σε τμήματα των 27 και 28 μαθητών.

Στη σχολική στέγη η κρατική πολιτική περιορίζεται στην επιλογή ενός μικρού μέρους των σχολικών μονάδων. Οι δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αφορούν συνολικά 669 σχολεία, που αντιστοιχούν σε μόλις 4,8% του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με δωρεά 100 εκατ. ευρώ ανά φάση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες έχουν ανακοινώσει συνολική συνεισφορά 400 εκατ. ευρώ. Η προσφορά είναι σημαντική, η ασφάλεια όμως και η ποιότητα της σχολικής στέγης δεν μπορούν να εξαρτώνται από χορηγίες και επιλεκτικές παρεμβάσεις. Αποτελούν πρωτίστως ευθύνη του κράτους.

Το κρίσιμο ζήτημα που συνδέει όλα τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης αφορά τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Δημιουργείται σταδιακά ένα εκπαιδευτικό τοπίο διαφορετικών ταχυτήτων: ιδιωτικά και επιλεκτικά σχολεία με αυξημένες δυνατότητες από τη μία, και το κοινό δημόσιο σχολείο, που σε πολλές περιπτώσεις παλεύει με κενά, πολυπληθή τμήματα και ανεπαρκείς υποδομές, από την άλλη.

Οι απαντήσεις των ίδιων των διευθυντών των σχολείων στην έρευνα PISA 2025 επιβεβαιώνουν το πρόβλημα:

Το 46% των μαθητών στην Ελλάδα φοιτά σε σχολεία όπου η έλλειψη εκπαιδευτικών δυσχεραίνει τη διδασκαλία, έναντι 39% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ, το 78% σε σχολεία όπου καταγράφεται έλλειψη βοηθητικού προσωπικού και το 47% σε σχολεία όπου οι ανεπάρκειες των κτιριακών και άλλων υποδομών αποτελούν εμπόδιο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βάση τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, ο ΟΟΣΑ κατατάσσει την Ελλάδα στην 5η θέση ανάμεσα σε 88 χώρες ως προς τις ελλείψεις προσωπικού.

Απέναντι σε αυτή τη γκρίζα εκπαιδευτική πραγματικότητα, χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο για τη Δημόσια Εκπαίδευση, με επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, σαφείς στόχους, χρονοδιάγραμμα και λογοδοσία.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις:

Νέος σχεδιασμός για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Έγκαιρη καταγραφή των πραγματικών οργανικών και λειτουργικών αναγκών, σταθερός πολυετής προγραμματισμός μόνιμων διορισμών, ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών πριν από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών, ώστε το πρώτο κουδούνι να βρίσκει τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη. Παράλληλα, ουσιαστικά κίνητρα στέγασης και μετακίνησης για νησιωτικές, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Μικρότερες τάξεις και περισσότερη υποστήριξη εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Σταδιακή μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, αξιοποιώντας και τη δημογραφική μεταβολή ως ευκαιρία ποιοτικής αναβάθμισης. Πρόσθετοι πόροι στα σχολεία κοινωνικά και γεωγραφικά ευάλωτων περιοχών, σταθερές δομές ενισχυτικής διδασκαλίας, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ουσιαστική ειδική αγωγή και ένα πραγματικό ολοήμερο σχολείο που θα περιορίζει την εξάρτηση της οικογένειας από την ιδιωτική εκπαιδευτική δαπάνη.

Εθνικό σχέδιο σχολικής στέγης. Πλήρης καταγραφή όλων των σχολικών κτιρίων, δημόσια αποτύπωση της κατάστασής τους και ιεράρχηση των αναγκών με αντικειμενικά κριτήρια. Εκπόνηση δημόσιου προγράμματος ανακατασκευής υφιστάμενων και ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων. Οι ιδιωτικές δωρεές μπορούν να είναι συμπληρωματικές. Δεν μπορούν να υποκαθιστούν τη δημόσια ευθύνη.

Εθνική πολιτική απέναντι στις εκπαιδευτικές ανισότητες. Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης με στόχο τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στοχευμένη κατανομή περισσότερων πόρων στα σχολεία με μεγαλύτερες ανάγκες, ώστε να αμβλυνθούν οι άνισες συνθήκες που βιώνουν πολλά παιδιά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Ουσιαστική μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών, βελτίωση των συνθηκών άσκησης του έργου τους, μείωση της διοικητικής και γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, συστηματική και ουσιαστική επιμόρφωση και σταθερή παιδαγωγική υποστήριξη.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου για τη Δημόσια Εκπαίδευση, που θα αντιμετωπίζει συνολικά και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τα συσσωρευμένα προβλήματα του σχολείου. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να συμβάλλει με τις θέσεις και τις προτάσεις του στον αναγκαίο εθνικό διάλογο για ένα ισχυρό, δημόσιο και κοινωνικά δίκαιο σχολείο».