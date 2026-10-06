Μαρινάκης: Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη

Στη δέσμη των μέτρων κρατικής αρωγής για τους πληγέντες από τη θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτης 101,5 FM.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στις 16:00 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους πληγέντες. Στα μέτρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολές πλειστηριασμών.

Παράλληλα, οι δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να ολοκληρώσουν μέσα σε 15 ημέρες την καταγραφή των αναγκών και να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα, ενώ οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τρεις άξονες για την κρατική αρωγή

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο σχεδιασμός της κρατικής αρωγής για την Κρήτη βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές.

Όπως σημείωσε, από τη στιγμή που ένας δήμος υποβάλει άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα, τα αντίστοιχα κονδύλια θα αποστέλλονται μέσα σε διάστημα δέκα ημερών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των κατοικιών, υποστηρίζοντας ότι «η κρατική ενίσχυση για τις πληγές στις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100% βάσει της εκτίμησης της κρατικής αρωγής». Όπως διευκρίνισε, η καταβολή των χρημάτων μπορεί να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και την παραλαβή του πλήρους φακέλου.

Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

«Έχουν υπάρξει λάθη, αστοχίες και καθυστερήσεις»

Αναφερόμενος στις επιφυλάξεις πολιτών για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι κατά το παρελθόν «έχουν υπάρξει και λάθη και αστοχίες και καθυστερήσεις».

Παράλληλα, απέρριψε, όπως είπε, τόσο την «εξιδανίκευση» όσο και τον «μηδενισμό» της προσπάθειας, παραπέμποντας στην αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας, στη λειτουργία του 112 και στη δημιουργία του μηχανισμού κρατικής αρωγής.

Όπως υπογράμμισε, στόχος των νέων παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν και να μην επαναληφθούν καθυστερήσεις και αστοχίες που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη»

Σε ερώτηση για την εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία πρώην προέδρων του κόμματος, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για «τρεις διαφορετικές περιπτώσεις».

Για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «καθόλου ευχάριστη, αλλά αναπόφευκτη».

Για τον Κώστα Καραμανλή σημείωσε ότι «επιλέγει πού θα είναι παρών και πού όχι», προσθέτοντας ότι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια κίνηση που να πληγώνει την παράταξη.

Σε ό,τι αφορά τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, απέδωσε την απουσία του στις υποχρεώσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

«Καλό είναι να μην, στο βωμό ενός τίτλου, δημιουργούμε εντυπώσεις», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ ανέδειξε μια παράταξη ενωμένη σε επίπεδο στελεχιακού δυναμικού.

83 μειώσεις φόρων – 91 με τις παρεμβάσεις του 2027

Στο μέτωπο της φορολογίας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη συζήτηση για ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως ανέφερε, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 91 με τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί για το 2027.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις εξαρτώνται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και ειδικότερα από τις οροφές δαπανών.

Σύμφωνα με την εξήγησή του, για να καταστεί δυνατή η λήψη επιπλέον έκτακτων μέτρων θα πρέπει οι σχετικές δαπάνες να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό, κατόπιν απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΣΟΚ, Ανδρουλάκης και Τσίπρας

Ερωτηθείς για τις προσχωρήσεις ανεξάρτητων βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το εάν η κυβέρνηση θα προτιμούσε ως πολιτικό αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν επιλέγεις στις δημοκρατίες αντίπαλο».

Όπως είπε, οι πολίτες είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν ποιο κόμμα θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, ενώ άσκησε κριτική στους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «ανέξοδες υποσχέσεις», «έντονο λαϊκισμό» και «άρνηση των πάντων».

Για τις προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι κάθε αρχηγός κόμματος κάνει τις επιλογές που κρίνει, σημειώνοντας παράλληλα ότι στελέχη τα οποία στο παρελθόν συμμετείχαν σε κόμματα που, σύμφωνα με την κυβερνητική εκτίμηση, εξέφρασαν «λαϊκίστικο λόγο», εντάσσονται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ.

Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική στρατηγική συνεργασία

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε, τέλος, στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στην οποία απέδωσε ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία.

«Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο σχέσεων και στρατηγικής συνεργασίας», δήλωσε, συνδέοντας τη διμερή συνεργασία με την παρουσία των ExxonMobil και Chevron, τις ενεργειακές έρευνες και τον Κάθετο Διάδρομο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ένα «γεμάτο πρόγραμμα» υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, το οποίο, όπως ανέφερε, θα κορυφωθεί με τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.