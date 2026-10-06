Αποστολάκη: Οξύμωρο να συγκυβερνήσουμε με αυτούς που αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε

Κατηγορηματικά απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής και υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υπογραμμίζοντας ότι τα δύο κόμματα αποτελούν πολιτικούς και ιδεολογικούς αντιπάλους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ναι, μεν Αλλά» στο ΕΡΤnews Radio 105,8 με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η κ. Αποστολάκη ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ «είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας» και υποστήριξε ότι το κόμμα ιδρύθηκε ως αντίπαλος πόλος απέναντι στη ΝΔ, εκπροσωπώντας διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα και κοινωνικές ομάδες.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση αποτυπώνεται, κατά την ίδια, στις πρωτοβουλίες και στις θέσεις που λαμβάνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Με αυτό το δεδομένο, χαρακτήρισε «οξύμωρο» το ενδεχόμενο το κόμμα να επιδιώξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που, όπως είπε, αγωνίζεται πολιτικά για την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης.

«Θα ήταν οξύμωρο να κάνουμε όλον αυτόν τον αγώνα προκειμένου να συγκυβερνήσουμε με αυτούς τους οποίους σήμερα αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο «δεν βγάζει κανένα νόημα».

Η κοινωνική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Η κ. Αποστολάκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ ως ευρύτερης πολιτικής παράταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα «μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα», ανεξάρτητα από τις εκλογικές του επιδόσεις.

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ κατά τις περιόδους κατά τις οποίες κυβέρνησε με μεγάλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες κατάφερε να διαμορφώσει πλειοψηφικά κοινωνικά ρεύματα γύρω από το πρόγραμμά του, τα στελέχη του και την πρότασή του για την πορεία της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε ως βασικό στόχο την εκ νέου επίτευξη της κοινωνικής διεύρυνσης και τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης κοινωνικής πλειοψηφίας. Όπως είπε, σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να ενταχθούν και πολίτες που δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές ή που δεν ταυτίζονται πλήρως με τη σοσιαλδημοκρατική ή σοσιαλιστική ιδεολογία.

Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για πολίτες που εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα και για ζητήματα όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η διαφθορά και η λειτουργία του κράτους δικαίου.

Αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Αποστολάκη αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία που επιδιώκει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ αφορά, μεταξύ άλλων, πολίτες που ζητούν, όπως είπε, μια «χώρα κανονική, δυτική».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την ανάγκη να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, έκανε αναφορά στους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, υποστηρίζοντας ότι είχαν, κατά την άποψή της, ενεργό ανάμειξη στην υπόθεση και ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών τους.

Η τοποθέτηση της κ. Αποστολάκη εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει κοινοβουλευτική διερεύνηση ευθυνών.

Παράλληλα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την πολιτική πρόταση του κόμματος με ζητήματα θεσμών, κοινωνικών ανισοτήτων και κράτους δικαίου, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια κοινωνικής διεύρυνσης δεν περιορίζεται σε ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ιδεολογικά ως σοσιαλδημοκράτες ή σοσιαλιστές, αλλά απευθύνεται σε μια ευρύτερη κοινωνική βάση.