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Γραπτή ερώτηση Φαραντούρη σε Κομισιόν: Βολές για απώλεια αγροτικών κονδυλίων
Πολιτική
18:04 - 06 Οκτ 2026

Γραπτή ερώτηση Φαραντούρη σε Κομισιόν: Βολές για απώλεια αγροτικών κονδυλίων

Reporter.gr Newsroom

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Νέα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών αγροτικών κονδυλίων κατέθεσε σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.

Αφορμή για τη γραπτή ερώτηση αποτέλεσαν οι διαδοχικές επιστολές της Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με πλημμέλειες στο σύστημα διαχείρισης κονδυλίων.

Όπως αναφέρει ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν ήδη από τον Ιούλιο του 2026, κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές επιστολή – έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), με κεντρική διαπίστωση ότι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δεν παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις ότι οι πληρωμές για τη βιολογική παραγωγή κατευθύνονται αποκλειστικά σε επιλέξιμους δικαιούχους.

Δεύτερη επιστολή – έκθεση της DG AGRI φέρεται να κοινοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 στις ελληνικές αρχές με την οποία προτείνεται κατ’ αποκοπήνδημοσιονομική διόρθωση τουλάχιστον 25% και για ορισμένες δαπάνες διόρθωση 100%.

Σε ορισμένες, δηλαδή, περιπτώσεις, φέρεται να ζητείται η επιστροφή έως και του συνόλου των επιδοτήσεων που δόθηκαν.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα αυτών των εξελίξεων, τη σημασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ελληνική αγροτική παραγωγή, αλλά και την ανάγκη στήριξης και προστασίας των πραγματικών δικαιούχων, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Επιτροπή να διευκρινίσει:

α) Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

β) Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία των πραγματικών δικαιούχων;

Ο Νικόλας Φαραντούρης δήλωσε απ’ την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Ως μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού γνωρίζω την αξία των πεπερασμένων ευρωπαϊκών πόρων, για τους οποίους δίνουμε μάχη να διατηρηθούν αλώβητοι στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εμφανίζεται ανεύθυνη ως προς έναν ευαίσθητο τομέα στο χείλος του γκρεμού. Ο αγροτοδιατροφικός τομέας οδηγείται στα βράχια επειδή κάποιοι μαθητευόμενοι μάγοι δεν φρόντισαν να τον θωρακίσουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτεραιότητα να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους».

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