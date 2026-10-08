Παπαδοπούλου vs Κωνσταντόπουλου: Με είπε «σκουπίδι», θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Τι απαντά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ

Έντονο επεισόδιο τόσο εντός όσο και εκτός αέρα με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, καταγγέλλει, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ κατήγγειλε με ανάρτησή της πως ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος κινήθηκε εκτός αέρα δυο φορές απειλητικά προς το μέρος της, την αποκάλεσε «σκουπίδι» και επιχείρησε να τη χτυπήσει, αφού προηγουμένως είχαν μία έντονη κόντρα στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού ART.

Ανέφερε δε, πως ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Κτιστάκης, που ήταν στο στούντιο την ίδια ώρα, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ σημείωσε ακόμη ότι, μετά από όσα έγιναν, η ίδια δεν αποδέχτηκε τη συγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου.

Η ατμόσφαιρα στο στούντιο ήταν εμφανώς ηλεκτρισμένη, καθώς ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του που η κ. Παπαδοπούλου μόλις πριν από λίγους μήνες ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης μέχρι που παραιτήθηκε (τον Απρίλιο) για να μετακομίσει στην ΕΛΑΣ.

«Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος αρχικά προσθέτοντας ότι «κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο».

Παίρνοντας το λόγο η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε πως «από τα χείλη του κ. Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό χορηγός του, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ».

Και το πινγκ πονγκ που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα έντονο:

Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή».

Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει».

Κωνσταντόπουλος: «Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε».

Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε»

Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα».

Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω».

Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»

Παπαδοπούλου: «Δεν σας τιμά αυτό που λέτε».

Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»

Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»

Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα».

Παπαδοπούλου: «Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό».

Κωνσταντόπουλος: «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός».

Παπαδοπούλου: «Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του».

Κωνσταντόπουλος: «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα».

Μετά τον εκρηκτικό διάλογο, ο δημοσιογράφος έκλεισε άρον άρον τη συζήτηση και την ώρα που έπεφτε το σήμα ακούστηκε η κ. Παπαδοπούλου να λέει: «Δεν ντρέπεσαι;», απευθυνόμενη στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της – ο κ. Κωνσταντόπουλος κινήθηκε δύο φορές προς το μέρος της για να τη χτυπήσει.

Η πρώτη ανάρτηση της Α. Παπαδοπούλου – Το ΠΑΣΟΚ να διαγράψει τον Δ. Κωνσταντόπουλο

Σε ανάρτησή της μετά το συμβάν, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αναφέρει:

«Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.

Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.

Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή.

Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του.

Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο.

Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση.

Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της βίας.»

Κωνσταντόπουλος: Καθαρά πολιτική η αντιπαράθεση, ζήτησα συγγνώμη για το λάθος μου

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πάντως δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κ. Παπαδοπούλου σε οξείς τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και για αυτό της ζήτησε συγνώμη, ωστόσο δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την ΕΛΑΣ για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα.

Πιο αναλυτικά, αναφέρει:

«Η κ. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις “γκάφες” του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς.

Με την κ. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά.

Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα».

Έτοιμη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη η Α. Παπαδοπούλου

Η Άννα Παππαδοπούλου, από τη μεριά της, μέσω νέας της ανάρτηση ζητά τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ δηλώνει αποφασισμένη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Πιο αναλυτικά, στη νέα της ανάρτηση γράφει:

«Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη.

Με τη σημερινή του δήλωση, επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση.

Μόνο που υπάρχουν μάρτυρες. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό. Ζήτησα επίσης το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού, αλλά ο κ. Βαθιώτης με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει.

Πρόκειται για μια δυστυχώς γνώριμη πρακτική: ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Η συγγνώμη μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα.

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, κ. Κωνσταντόπουλε. Όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας την "σκουπίδι" και κινείται επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν αποδέχθηκα τη συγγνώμη σας γιατί σκέφτομαι όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι καταγγέλθηκε η συμπεριφορά σας. Το πρόβλημα είναι η ίδια η συμπεριφορά σας. Όσο για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, η μέχρι τώρα σιωπή τους απέναντι στην καταγγελία μου γεννά σοβαρά ερωτήματα.

Και κάτι τελευταίο, κ. Κωνσταντόπουλε: Δεν σας στοχοποιεί η καταγγελία μου. Σας εκθέτουν οι πράξεις σας. Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη. Ούτε βήμα πίσω.

Υ.Γ. Για το εάν έγινε ή όχι κάτι πίσω από τις κάμερες, ας ακούσετε προσεκτικά το τέλος του βίντεο».