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Χατζηδάκης από το Μόναχο: Το μέλλον μας βρίσκεται σε μια ισχυρή Ευρώπη
Πολιτική
12:10 - 09 Οκτ 2026

Χατζηδάκης από το Μόναχο: Το μέλλον μας βρίσκεται σε μια ισχυρή Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom

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«Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία, τις παραδόσεις και την ταυτότητά μας. Αλλά είμαστε εξίσου πεπεισμένοι ότι το μέλλον μας βρίσκεται σε μια ισχυρή Ευρώπη». Αυτό υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εκφωνώντας στο Μόναχο την κεντρική τιμητική ομιλία στην τελετή παρασημοφόρησης του Πρωθυπουργού της Βαυαρίας Markus Söder από την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Μονάχου, με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου και του Επισκόπου της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Βαυαρίας Christian Kopp.

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε την ιστορική δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες: «Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα». Και πρόσθεσε: «Σε αυτή τη γραμμή συνεχίζουμε σήμερα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια Ευρώπη πιο ισχυρή. Αλλά και για μια Ευρώπη που προστατεύει τις αξίες της και που δίνει απαντήσεις στις ανάγκες των πολιτών».

Συνδέοντας την ελληνική εμπειρία με εκείνη της Βαυαρίας, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Αυτό ακριβώς χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη. Χρειάζεται κοινωνίες που γνωρίζουν ποιες είναι, αλλά δεν φοβούνται τον κόσμο. Χρειάζεται μια ισχυρή αίσθηση του ανήκειν, που δεν αποκλείει τους άλλους. Και χρειάζεται εξωστρέφεια που δεν απαιτεί να ξεχάσουμε από πού ερχόμαστε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία των αξιών στην πολιτική, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να φέρνουν αποτελέσματα στην οικονομία, στην ασφάλεια και στην καθημερινότητα των πολιτών. «Όμως η διακυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια τεχνοκρατική διαχείριση. Διότι, σε τελική ανάλυση, οι πολιτικές αποφάσεις καθορίζουν τι είδους κοινωνία θέλουμε να οικοδομήσουμε. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι τα θεμέλια των κοινωνιών μας».

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης έστειλε μήνυμα απέναντι στην εργαλειοποίηση της θρησκείας και της ταυτότητας από πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. «Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που επιχειρούν να οικειοποιηθούν θρησκευτικά σύμβολα, χωρίς να εφαρμόζουν στην πράξη το νόημά τους. Προσπαθούν να μετατρέψουν την ταυτότητα σε διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους πολίτες», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τις παραδόσεις μας, χωρίς να τις στρέφουμε εναντίον των άλλων. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τη δική μας ταυτότητα, χωρίς να αρνούμαστε την ταυτότητα του διπλανού μας».

O Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε τους δεσμούς σχεδόν δύο αιώνων μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις οικογένειες, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και την πολιτική συνεργασία. Αναγνώρισε τις διαφωνίες που υπήρξαν, ιδιαίτερα κατά την ελληνική οικονομική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι «φιλία δεν σημαίνει να συμφωνούμε σε όλα. Σημαίνει να διατηρούμε τον διάλογο ακόμη και όταν διαφωνούμε και να συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε».

Αναφερόμενος ειδικά στον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Markus Söder, ο Κωστής Χατζηδάκης εξήρε τη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνοβαυαρικών σχέσεων, τη στήριξη της ελληνικής ομογένειας και των ελληνικών σχολείων, καθώς και την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου.

Ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Markus Söder, στην ομιλία του, ευχαρίστησε για την τιμή, σημείωσε τις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας, ειδικά με το κίνημα του φιλελληνισμού και του νεοκλασικισμού, και υπογράμμισε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πριν από την παρασημοφόρηση, ο Κωστής Χατζηδάκης παρέστη μαζί με τον Markus Söder στην υπογραφή δύο Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου, καθώς και μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και της Βαυαρικής Ερευνητικής Συμμαχίας (BayFOR).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, συναντήθηκε επίσης με την Πρόεδρο του Βαυαρικού Κοινοβουλίου Ilse Aigner.

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