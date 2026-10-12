Θεοδωρικάκος: Έρχονται τρία νέα καθεστώτα για τις ΜμΕ – Αλλαγές στην αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων

Τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχεδιάζει να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2026 το υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο του 1ου Βιοτεχνικού Συνεδρίου στην Αθήνα, με θέμα «Από το όραμα στην πράξη».

Οι νέες δράσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη χειροτεχνία, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιδίωξη είναι να δοθούν στις μικρές και πολύ μικρές παραγωγικές επιχειρήσεις περισσότερες δυνατότητες εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης των λειτουργιών τους και ενίσχυσης της παραγωγικότητάς τους.

Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια περιορισμού των πιέσεων από το ενεργειακό κόστος, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας και εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Χρηματοδότηση έως 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδότηση. Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει έως τα 5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Επιπλέον, το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με ορίζοντα το 2032 και αποκλειστικό αποδέκτη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από το συνολικό ποσό, 396 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αναβάθμιση υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ 285 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση των επαγγελματικών οχημάτων.

Επενδύσεις άνω των 3,1 δισ. ευρώ

Αναφερόμενος στην πορεία των παραγωγικών επενδύσεων, ο υπουργός σημείωσε ότι σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη 930 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους άνω των 3,1 δισ. ευρώ, με τις προβλεπόμενες ενισχύσεις να ξεπερνούν τα 1,5 δισ. ευρώ.

Στον τομέα της μεταποίησης υποστηρίζονται 478 επενδύσεις, προϋπολογισμού 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία, η οποία προσφέρει υψηλότερες αμοιβές σε σύγκριση με τον μέσο όρο της οικονομίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμη στην επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, σημειώνοντας ότι ο χρόνος εξέτασής τους έχει περιοριστεί στις 90 ημέρες, έναντι δύο έως τριών ετών στο παρελθόν. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ανακτήθηκαν 150 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί για επενδύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν.

Νέο πλαίσιο για τα τεχνικά επαγγέλματα και ενίσχυση του «Made in Greece»

Στην ατζέντα του υπουργείου βρίσκεται επίσης η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση και την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Σύμφωνα με τον υπουργό, εξετάζονται οι προτάσεις των βιοτεχνικών επιμελητηρίων και των επαγγελματικών φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση σαφών κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη την κατάρτιση, την εμπειρία και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η πρωτοβουλία, η οποία προωθείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εργασίας και Παιδείας, αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και στην καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της παραγωγής.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση του «Made in Greece», με έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα, η οποία μπορεί να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία προϊόντων που συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές και παραδοσιακές τεχνικές.

Όπως υπογράμμισε, η ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, να στηρίξει την περιφέρεια και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρότερου παραγωγικού μοντέλου, στο οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν ουσιαστικό ρόλο, με πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σύγχρονες τεχνολογίες και αποτελεσματικότερα εργαλεία ανάπτυξης.