Μικρομεσαίοι στο προσκήνιο: Η ατζέντα Ανδρουλάκη για φόρους, χρέη και χρηματοδότηση

Ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με αιχμή τη φορολογία, το ιδιωτικό χρέος, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και το ενεργειακό κόστος, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στο συνέδριο με τίτλο «Η Βιοτεχνία του Αύριο: Από το Όραμα στην Πράξη», το οποίο διοργάνωσαν από κοινού τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις και για τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασής του ήταν η ανάγκη να συνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη με την πραγματική οικονομία. Όπως υπογράμμισε, η πρόοδος δεν μπορεί να κρίνεται αποκλειστικά από τους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά οφείλει να μεταφράζεται σε καλύτερους όρους λειτουργίας για τις επιχειρήσεις, σε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους επαγγελματίες και σε ουσιαστικές προοπτικές για τους εργαζομένους.

Χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις: Το χάσμα που αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ

Την περιορισμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο επίκεντρο της κριτικής του για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Επικαλούμενος στοιχεία που παρουσίασε στην ομιλία του, ανέφερε ότι, παρά τη διάθεση περίπου 85 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια τα προηγούμενα χρόνια, από τις περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μόλις 15.170 κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε την εικόνα αυτή στις κυβερνητικές επιλογές για την κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είχαν ευνοϊκότερη πρόσβαση, ενώ οι μικρότερες δεν αξιοποίησαν στον ίδιο βαθμό τις διαθέσιμες δυνατότητες. Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το επιχείρημα ότι δεν δίνουν άμεση απάντηση στα προβλήματα ρευστότητας της μικρής επιχειρηματικότητας.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το ΠΑΣΟΚ προτάσσει τη διεύρυνση της χρηματοδοτικής πρόσβασης και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να επενδύουν, να εκσυγχρονίζονται και να διατηρούν τη βιωσιμότητά τους.

Φορολογικές ελαφρύνσεις με βάση το πραγματικό εισόδημα

Στο μέτωπο της φορολογίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε δέσμη προτάσεων που στοχεύουν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στη μείωση των επιβαρύνσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Βασική θέση αποτελεί η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και η επαναφορά της φορολόγησης με βάση το πραγματικό εισόδημα. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται, επίσης, η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος χωρίς γεωγραφικές εξαιρέσεις και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια του κόμματος να περιοριστούν οι φορολογικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις και να ενισχυθούν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους.

Πρόταση για 120 δόσεις και επιτόκιο 3%

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο παρουσίασε ως ένα από τα βασικά εμπόδια για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την οικονομική ασφάλεια των οφειλετών.

Η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 3%. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ένταξης στη νέα ρύθμιση και σε όσους εξυπηρετούν ήδη τις οφειλές τους μέσω 24 ή 48 δόσεων, ενώ προβλέπει κίνητρα για τους συνεπείς οφειλέτες, με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην υφιστάμενη κυβερνητική ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι αφορά παλαιότερες οφειλές και διατηρεί επιτόκιο 5,84%, το οποίο, κατά την εκτίμησή του, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, με σύγχρονα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, στα πρότυπα του νόμου 3869/2010. Ζήτησε, ακόμη, να προβλεφθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαίωμα προτεραιότητας των δανειοληπτών για την αγορά του δανείου τους, υποχρέωση των πιστωτών να καταθέτουν πρόταση ρύθμισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αυστηρές κυρώσεις για funds και servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, με στόχο να διασφαλίζεται η αναγκαία ρευστότητα για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αναπτυξιακή τράπεζα και αλλαγές στο μοντέλο χρηματοδότησης

Πέρα από τις άμεσες φορολογικές και χρηματοδοτικές παρεμβάσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ζήτημα αναδιοργάνωσης των εργαλείων αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, στον οποίο θα εντάσσονται μια αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου για τη χρηματοδότηση μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων.

Η πρόταση συνδέεται με τη θέση ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο των μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων, αλλά να λειτουργεί ως μοχλός για την αναβάθμιση της παραγωγής, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τη διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας των μικρότερων επιχειρήσεων.

Στο πεδίο της εργασίας, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να βασίζεται στη συμπίεση των μισθών και στην υποχώρηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με τον κατώτατο μισθό να καθορίζεται μέσω συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, καθώς και τη σταδιακή μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις.

Μέτρα στήριξης και για τη μικρή επιχειρηματικότητα

Το αυξημένο κόστος ενέργειας και η ακρίβεια αποτελούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, παράγοντες που επιβαρύνουν ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και τη δυνατότητα κατανάλωσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ολιγοπωλιακών πρακτικών και των καρτέλ, με ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και κυρώσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας.

Ειδικά για την ενέργεια, υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξης δεν πρέπει να περιορίζονται στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, αλλά να καλύπτουν και επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος του καθημερινού οικονομικού ιστού: αρτοποιεία, βιοτεχνίες, εργαστήρια, καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης.

Παράλληλα, υπενθύμισε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αυτόματης μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, κατά το ιταλικό πρότυπο. Με βάση την πρόταση, τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα επιστρέφουν στην κοινωνία μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων.

Ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή για χαμηλότερους λογαριασμούς

Σημαντική θέση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατέχει και η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στην πράσινη μετάβαση. Ο πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη δυνατότητα συμμετοχής μικρών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, δήμων και νοικοκυριών στην παραγωγή και αυτοκατανάλωση καθαρής ενέργειας.

Παράλληλα, απέδωσε μέρος των δυσκολιών στην καθυστέρηση ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων και των υποδομών αποθήκευσης, οι οποίες, όπως ανέφερε, περιόρισαν την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας.

Ως κατευθύνσεις πολιτικής ανέδειξε την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων και την επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα και συστήματα αποθήκευσης. Στόχος, σύμφωνα με την πρότασή του, είναι να αποκτήσουν περισσότερες μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καλύπτουν μέρος των ενεργειακών αναγκών τους με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Η μικρομεσαία επιχείρηση στον πυρήνα της παραγωγικής αλλαγής

Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη ολοκληρώθηκε με την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε ένα μοντέλο που στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση και στις εισαγωγές με μια αναπτυξιακή κατεύθυνση που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην εγχώρια παραγωγή, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη γνώση.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως βασικό στοιχείο του σχεδίου «Παράγουμε στην Ελλάδα», το οποίο, όπως ανέφερε, επιδιώκει να κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, η βιοτεχνία, οι νέες τεχνολογίες και οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα επιμελητήρια, τα οποία, σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικότερα στη δημιουργία συνεργασιών, στη διάχυση τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη στενότερη σύνδεση των πανεπιστημίων, ιδίως στην περιφέρεια, με την παραγωγική δραστηριότητα.

Δείτε ολόκληρη την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη εδώ: