Καμμένος: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις δεύτερες εκλογές – Τα «πυρά» κατά Σαμαρά

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική άφησε ανοιχτό ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝΕΛ), Πάνος Καμμένος, συνδέοντας μια τέτοια εξέλιξη με τις πολιτικές κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο OPEN, ο Πάνος Καμμένος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει ως υποψήφιος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να κατέβει στις δεύτερες εκλογές, τις οποίες θεωρεί πιθανές. Παράλληλα, εκτίμησε ότι μετά την πρώτη κάλπη ενδέχεται να αναδιαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, με τη δημιουργία νέων σχηματισμών και τη συσπείρωση κομμάτων τόσο στον χώρο της Δεξιάς όσο και σε εκείνον της Αριστεράς.

«Βεβαίως, στις πρώτες εκλογές δεν θα κατέβω. Στις δεύτερες πολύ πιθανόν. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη για ακόμη μία φορά. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ. Οι ΑΝΕΛ μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση, αλλά υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καμμένος για το όριο του 25% που έθεσε ο Μητσοτάκης

Σχολιάζοντας το όριο του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως σημείο αναφοράς για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Πάνος Καμμένος συνέδεσε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του πρωθυπουργού με τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από τα εθνικά θέματα.

Όπως υποστήριξε, η αναφορά στο συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τη στάση του κόμματος στα εθνικά ζητήματα, εκτιμώντας παράλληλα ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις.

«Θεωρώ ότι είναι μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική γύρω από τη σημαία. Οι εξελίξεις μέχρι τις εκλογές γύρω από τα εθνικά θέματα θα είναι πολύ περίεργες. Έχει εκλογές ο Νετανιάχου, έχει εκλογές ο Ερντογάν. Για να το πει, προετοιμάζεται για μια συσπείρωση, για να μην υπάρχει ακυβερνησία», σημείωσε.

Ο πρώην υπουργός εκτίμησε, επίσης, ότι η μορφή των κομμάτων που θα συμμετάσχουν σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη της πρώτης κάλπης. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, μπορεί να προκύψουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν δυνάμεις από διαφορετικά κόμματα της Δεξιάς και της Αριστεράς.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι η θέση του σημερινού προέδρου του κόμματος κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία δεν δεσμεύει κατ’ ανάγκη τον επόμενο επικεφαλής του κόμματος, εφόσον προκύψει αλλαγή ηγεσίας.

«Όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εκεί τα κόμματα που θα είναι υποψήφια δεν θα είναι τα ίδια που θα είναι και στις πρώτες. Θα γίνουν καινούργιοι σχηματισμοί που θα συσπειρώσουν κάποια κόμματα και από τη Δεξιά και από την Αριστερά», ανέφερε.

Και συνέχισε, αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει πως δεν συνεργάζεται με τη ΝΔ. Εάν πάρει ένα 7% και αμφισβητηθεί, δεν δεσμεύει τον επόμενο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να συγκεντρώσει ποσοστό περίπου 16% και, σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, να απευθύνει κάλεσμα συνεργασίας προς τα μικρότερα κόμματα του ευρύτερου πολιτικού χώρου.

Τα πυρά Καμμένου κατά Ανδρουλάκη

Ο Πάνος Καμμένος άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη δεν ανακόπτει την υποχώρηση του κόμματος, ενώ ο χώρος της Κεντροαριστεράς αναζητά άλλες πολιτικές εκφράσεις. «Το ΠΑΣΟΚ έχει γαντζωθεί στο όνομα “Ανδρουλάκης” και πάει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αμφισβήτησε τη θέση που αποδίδει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζουν ουσιαστικά την ίδια πολιτική κατεύθυνση, υποστηρίζοντας ότι ούτε ο πρωθυπουργός ούτε ο πρώην πρωθυπουργός αποδέχονται αυτή την εξίσωση.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι στελέχη με διαφορετικές πολιτικές αναφορές απομακρύνονται από το ΠΑΣΟΚ ή στρέφονται προς άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

«Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης», δήλωσε.

Ο πρώην υπουργός επανήλθε στο ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να απευθύνει ευρύτερο κάλεσμα προς τον χώρο της Κεντροαριστεράς, εκτιμώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να προσελκύσει δυνάμεις τόσο από την Αριστερά όσο και από το ΠΑΣΟΚ.

«Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα “Ανδρουλάκης” και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;», διερωτήθηκε.

«Ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Πάνος Καμμένος απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό την πρόθεση να χρησιμοποιήσει την ίδρυση νέου κόμματος ως μέσο πίεσης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ συνέκρινε τις σημερινές κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά με τη στάση που είχε κρατήσει το 1993, όταν αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι και τότε είχε επικαλεστεί εθνικούς λόγους, ενώ, κατά την άποψή του, η εξέλιξη εκείνη οδήγησε σε πολιτικές συνέπειες για την παράταξη.

«Ο Σαμαράς κάνει καθαρά κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη. Αυτά που λέει τώρα είναι αυτά που έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης “με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα” και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση, ο Σαμαράς του απαντούσε ότι το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Πάνος Καμμένος υποστήριξε ότι η στάση του Αντώνη Σαμαρά είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια μακρά περίοδος διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, ενώ υπενθύμισε και τη μετέπειτα συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.

«Έδειξε γιατί το έκανε. Εννιά χρόνια ΠΑΣΟΚ φάγαμε. Όπως το έκανε το ’93, το ίδιο κάνει και τώρα, πάει να εκβιάσει. Συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλλοθι. Το 2011 τι έκανε; Εμένα γιατί με διέγραψε; Εγώ πάντα είχα γινάτι με τον Σαμαρά.

Είμαι βέβαιος ότι το κάνει για να εκβιάσει. Δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε;», δήλωσε.

Το ενδεχόμενο συσπείρωσης της «δεξιάς πολυκατοικίας»

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε και στο σενάριο αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ανάληψης της ηγεσίας από νέο πρόσωπο, το οποίο θα μπορούσε να ανακαλέσει τις διαγραφές στελεχών.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωπικής του επιστροφής στην πολιτική, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Όπως ανέφερε, η στάση του θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν και από το κατά πόσο θα μπορούσε να συμβάλει στη συνένωση πολιτικών δυνάμεων και στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης κυβερνητικής λύσης.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων που κινούνται στον χώρο της Δεξιάς, κατονομάζοντας την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας, μέσα στον δημοκρατικό κύκλο. Μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Εάν μπορώ να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκινήσαμε εμείς», σημείωσε.

Το σχέδιο για δύο ευρύτερα πολιτικά μέτωπα μετά τις εκλογές

Κλείνοντας, ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι, σε περίπτωση αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος, θα μπορούσε να προκύψει ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού γύρω από δύο ευρύτερα μέτωπα: ένα στον χώρο της Δεξιάς και ένα στον χώρο της Αριστεράς, με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

Κατά τον ίδιο, η δημιουργία αυτών των ευρύτερων πολιτικών σχηματισμών θα μπορούσε να διασφαλίσει την εναλλαγή στην εξουσία και να αποτρέψει την ενίσχυση ακραίων πολιτικών τάσεων.

«Εάν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο μεγάλοι κύκλοι. Ένα δεξιό προσκλητήριο και, από την άλλη, ένα αριστερό προσκλητήριο που θα κάνει ο Τσίπρας, για να δημιουργηθεί πάλι δυνατότητα να λειτουργήσει η δημοκρατία με εναλλαγή και να μην έχουμε φαινόμενα όπου ο κόσμος σπρώχνεται σε ακραίες καταστάσεις που είναι επικίνδυνες για την πατρίδα μας», κατέληξε.

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