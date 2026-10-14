Ανδρουλάκης: Πολιτικά εκτεθειμένη η κυβέρνηση με την αποπομπή Γκιλφόιλ – Να δώσει εξηγήσεις

Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα για τη πρώτη θέση, επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τον αέρα του ΣΚΑΪ 100,3 την Τετάρτη (14/10), επιμένοντας στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην αντιπολίτευση, ενώ παράλληλα άφησε και αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Γκιλφόιλ.

Σε σχέση με το θέμα των ημερών, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την αποπομπή της, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες», ενώ κατακρίνοντας την κυβέρνηση, σημείωσε: «Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές».

«Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει; Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, θα γίνει κάποια έρευνα; Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως γι' αυτά τα δημοσιεύματα; Ή θα ζήσουμε άλλη μια σιωπή, άλλον έναν κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις;», διερωτήθηκε.

Προσέθεσε, δε, πως «υπάρχει πολιτικό ζήτημα με την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τι γινόταν. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε και το ενθάρρυνε. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά».

Ο Τραμπ παρουσιάζει ως ειρηνευτική διαδικασία το damage control

Όσον αφορά τις διεθνείς διεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζει «ως ειρηνευτική διαδικασία το damage control που κάνει μετά την επίθεση στο Ιράν και θύματα είναι η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Δύση και οι ευρωπαϊκοί λαοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το «ευρύτερο θέμα είναι πού πάμε», ενώ βάλλοντας ξανά κατά της κυβέρνησης, προσέθεσε:

«Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που πανηγύριζαν για την εκλογή Τραμπ, έτρεχαν να βγάλουν φωτογραφίες χαρούμενοι, ευτυχισμένοι για τις εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο. Σήμερα που κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, εις βάρος της Ευρώπης και της Ελλάδας, έχουν να πούνε κάτι οι οπαδοί του Τραμπ;»

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος, ο οποίος έλεγε ότι όποιος δεν στήριζε την Ουκρανία, ήταν εχθρός της Ευρώπης και της Ελλάδας. Είχε μια φιλοσοφία. Οι τραμπικοί της ΝΔ έχουν να πουν κάτι τώρα που ο Τραμπ κάνει αυτό ασκεί μια φιλορωσική πολιτική εις βάρος της Ευρώπης και της Ουκρανίας;», σχολίασε ακόμη.

Ενεργειακή κρίση: Προτείνουμε μία συνολική πολιτική βασισμένη στο ιταλικό μοντέλο

Για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στα νοικοκυριά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει πως «αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μας απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι είναι 180 εκατομμύρια και ότι αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει 216 εκατ. Άρα επί της ουσίας έχουν χρησιμοποιήσει 36 εκατ. από τα 300 που λέγανε. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος; Διότι η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας».

Στην ερώτηση εάν το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να στηρίξει μέτρα παρόμοια με εκείνα που προτείνει, σε περίπτωση που η κυβέρνηση προβεί στις σχετικές κινήσεις, απάντησε πως αυτό είναι προφανές, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο με τις 120 δόσεις, το οποίο είχε προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση είχε αρχικά απορρίψει.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συστημικό κόμμα, αλλά ορθολογικό

Ακόμη, σχολίασε πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συστημικό κόμμα αλλά ορθολογικό και είπε:

«Έχουμε συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό. Έχουμε ορθό λόγο που είναι συστημικός και αντισυστημικός. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και θεωρούμε συστημικό τον ρεαλισμό. Μπορεί να λαϊκίζεις και να είσαι εργαλείο του συστήματος και αυτό το έχουμε δει πανευρωπαϊκά με τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Ο Τραμπ είναι μια εμβληματική περίπτωση. Υπάρχουν στην Ευρώπη πάρα πολλές, σε πάρα πολλά κράτη, να λαϊκίζεις αλλά να είσαι συστημικός, να σε σπρώχνει το σύστημα, η ολιγαρχία και η διαπλοκή. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ διότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα προοδευτικό ορθό λόγο που είναι συγχρόνως και αντισυστημικός. Γιατί χτυπάει ένα κατεστημένο που έχει βολευτεί με ολιγοπολιακές πρακτικές, με πρακτικές εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Άρα ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που θέλουν αλλαγή της σημερινής πολιτικής», κατέληξε.

Το μεγάλο θέμα είναι τα «κόκκινα» δάνεια

Ως προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «το μεγάλο θέμα είναι τα “κόκκινα” δάνεια», αφού «αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds από τις τράπεζες», ενώ στη συνέχεια τα funds τα πουλάνε από το ένα στο άλλο και «μέχρι να βρεις το δίκιο σου, να βρεις τι χρωστάς, πού χρωστάς, περνάνε μήνες, δεν σου απαντάνε, σε κρατάνε σε ομηρία, σε περιφρονούν».

«Εμείς λέμε συγκεκριμένες προτάσεις. Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όχι για όλους. 200.000 ευρώ για τον άγαμο, 310.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με κριτήρια συγκεκριμένα. Τι θέλει η πρότασή μας; Να μην καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και ηθικοί κίνδυνοι. Η πρότασή μας είναι με συγκεκριμένα κριτήρια για να αποφύγουμε οποιαδήποτε ηθικό κίνδυνο. Δεύτερο θέμα, αγροτική περιουσία. Πρέπει να λέμε η αγροτική περιουσία που χρειάζεται ο αγρότης για να παράξει, γιατί δεν είναι μόνο περιουσία, είναι το μέσο της δουλειάς του και να έχει ακατάσχετο»., σημείωσε ακόμη, συνοψίζοντας όσα περιλαμβάνει η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα σε σχέση με τα funds προσέθεσε πως «σε κάθε περιφέρεια πρέπει να υπάρχει φυσική επικοινωνία του δανειολήπτη με τους πιστωτές. Χρειάζεται δεσμευτικός κώδικας δεοντολογίας και κανόνες. Όλα αυτά είναι μία πολιτική που βλέπει ένα πρόβλημα και δεν το προσπερνά. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορά ένα και δύο ανθρώπους, αφορά εκατομμύρια οικογένειες», ενώ επανέλαβε πως το ΠΑΣΟΚ θέλει «μία δίκαιη λύση για τα κόκκινα δάνεια και το ελβετικό φράγκο».

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Πρώτο μας μέλημα η διάκριση των εξουσιών

Για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως «η πρώτη πρωτοβουλία που θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά, εάν μας εμπιστευόταν ο ελληνικός λαός, θα ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και της ποιότητας των θεσμών».

Και προσέθεσε:

«Εγώ πιστεύω η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια θεσμική κρίση. Το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κράτος είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας το οποίο έχει υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, διότι έχει αποδυναμωθεί η διάκριση των εξουσιών. Γι' αυτό οι προτάσεις μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, να μην την επιλέγει το κόμμα που κυβερνά ή ο πρωθυπουργός, αλλά ένα διευρυμένο σώμα με πρυτάνεις, δικηγορικούς συλλόγους, βουλευτές όλων των κομμάτων. Αλλαγή του άρθρου '86, η παραπομπή να πηγαίνει στο δικαστικό συμβούλιο. Γι' αυτό προτείναμε να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη, ανεξάρτητη η αρχή διαφάνειας, για να ψάχνει το πολιτικό χρήμα σε βάθος και όχι σήμερα αυτά που βλέπουμε. Αυτές είναι πρωτοβουλίες για να ξαναπιστέψει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε ποιότητα δημοκρατίας και αξίζει να μας εμπιστευθεί».

Καμία περίπτωση συμπόρευσης με τη ΝΔ

Για τα σενάρια περί συνεργασίας, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμπόρευσης με τη ΝΔ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ή η ΝΔ θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός».

Και προσέθεσε:

«Η δέσμευσή μου είναι μία: αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος».