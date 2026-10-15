Κεφαλογιάννη: Στο Παρίσι για τον πολιτιστικό τουρισμό, στις Βρυξέλλες για την κλιματική ανθεκτικότητα

Η στρατηγική σημασία του πολιτιστικού τουρισμού και η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και UNESCO για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Υπουργού Τουρισμού της Ελλάδας κας Όλγας Κεφαλογιάννη, την περασμένη Τρίτη, με την ηγεσία της UNESCO στο Παρίσι, τον Γενικό Διευθυντή (Director-General), κ. Khaled El-Enany, πρώην Υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, και τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό (Assistant Director-General for Culture), κ. Nayef Al-Fayez, πρώην Υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας.

Στις συναντήσεις συμμετείχε επίσης ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ενώ την Υπουργό συνόδευσε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου.

Υπογραμμίστηκε ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς κίνητρο για ταξίδια, αλλά βασικό πυλώνα ενός ποιοτικού, βιώσιμου και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου. Η Ελλάδα προωθεί μια προσέγγιση που αναδεικνύει όχι μόνο τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τη δημιουργικότητα των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη διάχυση των οφελών του τουρισμού σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη η τουριστική ανάπτυξη να συνδέεται ουσιαστικά με την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές, μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση της επισκεψιμότητας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτιστικών χώρων απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Η UNESCO αναγνωρίζει τη σημασία της διασύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό, προωθώντας προσεγγίσεις που συνδυάζουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Μέσα από το έργο της για τη διαχείριση των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη υπεύθυνων τουριστικών πρακτικών που ενισχύουν την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας και τη βιωσιμότητα των προορισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και UNESCO μέσω κοινών πρωτοβουλιών για τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών. Κοινός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός μοντέλου τουρισμού που δεν επωφελείται απλώς από την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διαφύλαξη, την ανάδειξη και τη μετάδοσή της στις επόμενες γενιές.

Ειδικότερα, η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Tourism), προτείνοντας την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που θα αναδεικνύουν τη διασύνδεση πολιτισμού και τουρισμού και θα προωθούν ένα βιώσιμο, υπεύθυνο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση πρακτικών που διασφαλίζουν ότι ο τουρισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου των κρατών ως πολιτισμικής γέφυρας μεταξύ τους.

Στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Γυναικών Ηγετών του Δημοσίου Τομέα για το Κλίμα

Στην πρώτη συνάντηση των μελών του Δικτύου Γυναικών Ηγετών του Δημόσιου Τομέα για το Κλίμα (Women Public Sector Climate Leaders Network), που διοργάνωσε ο οργανισμός Women Political Leaders (WPL) στις Βρυξέλλες, συμμετείχε την Τετάρτη 14/10 η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του WPL, κας Silvana Koch-Mehrin.

Το Δίκτυο, με την υποστήριξη της Α.Β.Υ. Πριγκίπισσας Marie-Esméralda του Βελγίου, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και δημόσιας διοίκησης σε ζητήματα που αφορούν την κλιματική μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαία Επίτροπος για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και την Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία, κα Jessika Roswall, η Πρόεδρος του PES Women και συν-επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, κα Zita Gurmai, καθώς και η Αντιπρόεδρος Εταιρικών Υποθέσεων και Επικεφαλής Βιωσιμότητας της Microsoft, κα Melanie Nakagawa και Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, γυναίκες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Δανία και τη Γερμανία καθώς και η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα Βασιλική Κουτσούκου.

Στην εισαγωγική ομιλία της, η Υπουργός τόνισε ότι η κλιματική ανθεκτικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικά για τον τουρισμό, επισήμανε ότι η βιωσιμότητά του εξαρτάται από τις υποδομές και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η λειψυδρία και η αυξημένη επισκεψιμότητα ασκούν πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Η κα Κεφαλογιάννη ανέφερε, επίσης, ότι η ενίσχυση προορισμών πέρα από τις περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και η προσέλκυση επισκεπτών εκτός περιόδων αιχμής συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των δημοφιλών προορισμών και στη στήριξη των τοπικών οικονομιών. Οι προτεραιότητες αυτές αποτελούν μέρος της συμβολής της Ελλάδας στη διαμόρφωση της επικείμενης Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Βιώσιμο Τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις ελληνικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Υπουργός ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ώστε οι δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης να μετατρέπονται σε συγκεκριμένες δράσεις.

Όπως τόνισε, η γυναικεία ηγεσία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά μοντέλα διακυβέρνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει στις νέες γυναίκες να ζουν και να προοδεύουν επαγγελματικά στον τόπο όπου γεννήθηκαν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο "The Nine", το οποίο στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο των Βρυξελλών, κατασκευασμένο το 1899 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Jules Brunfaut, με χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής Art Nouveau. Το κτίριο αυτό αποτελεί χώρο συνάντησης και δικτύωσης, με έμφαση στην προώθηση της γυναικείας ενδυνάμωσης.