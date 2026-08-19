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Η Όλγα Κεφαλογιάννη εγκαινίασε την αναβαθμισμένη Μαρίνα Αγίου Νικολάου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:05 - 19 Αυγ 2026

Η Όλγα Κεφαλογιάννη εγκαινίασε την αναβαθμισμένη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Reporter.gr Newsroom
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«Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου μαρινών υπηρετεί τη στρατηγική μας για έναν τουρισμό υψηλής ποιότητας, όλους τους μήνες του χρόνου, που δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες», υπογράμμισε η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκαινιάζοντας την αναβαθμισμένη Μαρίνα Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, παρουσία του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, του Προέδρου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) κ. Γιώργου Αστρουλάκη, και της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κας Βασιλικής Κουτσούκου.

Το Υπουργείο Τουρισμού από την πρώτη στιγμή έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στον θαλάσσιο τουρισμό, με κεντρική επιδίωξη την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επισκέπτες από τη θάλασσα, εμπλουτίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την τουριστική μας προσφορά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, αλλά και με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των προορισμών μας.

Το έργο της αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που εφαρμόζει το υπουργείο Τουρισμού λαμβάνοντας υπόψιν τη μοναδική σχέση που έχει η χώρα μας με τη θάλασσα αλλά και τα πλεονεκτήματα για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στο yachting, για επενδύσεις στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα.

Η αναβαθμισμένη Μαρίνα περιλαμβάνει νέες πλωτές προβλήτες, περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού, σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανοργάνωση, υποδομές ηλεκτροκίνησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και παρεμβάσεις για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

«Ο Άγιος Νικόλαος αποκτά μια αναβαθμισμένη υποδομή που ενισχύει την τουριστική του ταυτότητα, δημιουργεί νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και ισχυροποιεί τη θέση του στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου», επισήμανε η κα Κεφαλογιάννη.

Κλείνοντας, η Υπουργός Τουρισμού συνεχάρη τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Η συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων και των ανθρώπων του τουρισμού δημιουργεί ισχυρότερους και πιο ανταγωνιστικούς προορισμούς».

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