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Χρηστίδης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει η Ελλάδα από την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη
Πολιτική
13:45 - 15 Οκτ 2026

Χρηστίδης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει η Ελλάδα από την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής με συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του στεγαστικού και των ανισοτήτων, ανέδειξε σήμερα (15/10) ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, υπογραμμίζοντας - παράλληλα - ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι συσπειρώνονται γύρω από το ΠΑΣΟΚ, αποδεχόμενοι το πολιτικό του πλαίσιο και τη στρατηγική του.

«Η χώρα έχει ανάγκη μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Θέλουμε, με ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και πολύ σαφές, να βοηθήσουμε τους πολίτες να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά. Αυτός είναι ο νούμερο ένα στόχος μας», σημείωσε ο κ. Χρηστίδης μιλώντας στο One, θέτοντας ως προτεραιότητες ένα λειτουργικό Εθνικό Σύστημα Υγείας και ένα δημόσιο σχολείο που δεν θα αφήνει παιδιά χωρίς εκπαιδευτικούς ακόμη και τον Οκτώβριο.

Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε, δε, στο ζήτημα των μαθητών που πέτυχαν, για παράδειγμα, την εισαγωγή τους στο Τμήμα Ιατρικής της Πάτρας, αλλά δεν μπορούν να φοιτήσουν εκεί, εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας, κάνοντας λόγο για «κοινωνικό σοκ που πρέπει να οδηγήσει στην εύρεση λύσης ακόμη και τώρα».

Έμφαση έδωσε και στο στεγαστικό πρόβλημα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι για να αποκτήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία. Όπως είπε, η μέση ηλικία αποχώρησης των νέων από το πατρικό τους σπίτι στην Ελλάδα φτάνει τα 30,9 έτη, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 24,5 έτη.

«Η Νέα Δημοκρατία είχε επτά χρόνια στη διάθεσή της και θα μπορούσε να δει το ζήτημα του στεγαστικού. Όταν εδώ, στην Καλλιθέα, έχει διπλασιαστεί το ενοίκιο και μια νεόδμητη πολυκατοικία φτάνει τα 4.500 - 5.000 ευρώ το τετραγωνικό, καταλαβαίνετε ότι η αγορά είναι όνειρο απατηλό», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγής του σημερινού μοντέλου.

Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι «υπάρχουν πρακτικές λύσεις που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορούν να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα». Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί διαχρονική θέση του ΠΑΣΟΚ, ήδη από το προεκλογικό του πρόγραμμα του 2009.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τις εξελίξεις γύρω από την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντας την αποπομπή της πολύ σοβαρή εξέλιξη, εκτιμώντας ότι συνδέεται με όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και με δημοσιεύματα της Wall Street Journal.

Άσκησε, παράλληλα, κριτική στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η σχετική συζήτηση στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «δυστυχώς, είναι κατώτερη των περιστάσεων και πηγαίνει με όρους παραπολιτικής και λιγότερο πολιτικής».

Σημείωσε, επίσης, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που δεν συναντήθηκε ποτέ με την κ. Γκιλφόιλ, ενώ επέκρινε στελέχη και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι - όπως είπε - τις τελευταίες ώρες έχουν κρυφτεί.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή, θεσμικά και αξιακά, για όλα τα ζητήματα που παίζουν ρόλο στη διεθνή σκακιέρα.

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