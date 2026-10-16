Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών του βρέθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η άνοδος του κόστους ζωής και η ανάγκη για ευρωπαϊκή ευελιξία, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή στοχευμένων και προσωρινών παρεμβάσεων.

«Η στήριξη της κοινωνίας δεν σταματά σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, καθώς πρόκειται για ένα διεθνές πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Όπως ανέφερε, η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να παρέχει στήριξη, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν περιορισμούς λόγω υπερβολικού ελλείμματος.

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Στοχευμένες παρεμβάσεις με δημοσιονομικά περιθώρια

Βασική επιδίωξη της Αθήνας είναι να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα, χωρίς να τεθούν σε αμφισβήτηση οι δημοσιονομικοί στόχοι της χώρας.

«Αυτό το οποίο ζητάμε είναι περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα», σημείωσε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια γενικευμένη παρέμβαση μεγάλης κλίμακας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη στήριξη των επιχειρήσεων, επισήμανε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να ενισχύει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε πρόσθετη στήριξη ύψους 55 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση μεγαλύτερου δημοσιονομικού περιθωρίου θα μπορούσε να επιτρέψει την προσθήκη νέων, στοχευμένων μέτρων.

«Αν καταφέρουμε να κερδίσουμε δημοσιονομική ευελιξία, αυτή δεν θα αλλάξει τους στόχους για τα πλεονάσματα, αλλά θα καταφέρουμε να προσθέσουμε κάποια στοχευμένα μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει τις παρεμβάσεις της στις εξελίξεις, καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια η πορεία των τιμών του πετρελαίου και των υπόλοιπων προϊόντων. Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τον χρόνο και την έκταση των μέτρων, χρησιμοποίησε τη φράση «Little too late», απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι η κυβερνητική αντίδραση δεν είναι επαρκής.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην καλύτερη δυνατή παρέμβαση υπό τις παρούσες συνθήκες, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή ενεργειακή κρίση, σε ένα περιβάλλον όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι.

ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και στήριξη της βιομηχανίας

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της χώρας για το ενεργειακό μείγμα. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μείωση των τιμών, ενώ προανήγγειλε τη συνέχιση της πολιτικής για την ανάπτυξη περισσότερων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει να συμπληρώνει το ενεργειακό μείγμα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιτάχυνση των σχετικών παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όπως τόνισε, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται πρόσθετο κόστος στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ακόμη τις αναγκαίες τεχνικές λύσεις για να προχωρήσουν στην απανθρακοποίηση.

«Η πράσινη μετάβαση πρέπει να συνδυάζεται με τη στήριξη της παραγωγικής Ευρώπης», ανέφερε, θέτοντας ως ζητούμενο την εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών στόχων με την ανάγκη διατήρησης της παραγωγικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας.

«Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα για τις εκλογές»

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε, παράλληλα, μήνυμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο γενικευμένων παροχών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα και θα μοιράσουμε χρήματα δεξιά και αριστερά για να γίνουμε πιο ευχάριστοι ενόψει εκλογών, λυπάμαι, αλλά έχω αποδείξει πολλές φορές ότι δεν είναι η δική μου πολιτική», δήλωσε, ασκώντας κριτική στις προτάσεις και τη στάση της αντιπολίτευσης.

Επανέλαβε, επίσης, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις διεθνείς εξελίξεις. «Αν πιστεύει κάποιος ότι η Ελλάδα θα είναι κάποιο γαλατικό χωριό που θα μείνει απομονωμένη και δεν θα πιεστεί καθόλου από αυτή την κρίση, λυπάμαι», σημείωσε, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της ενεργειακής αναταραχής.

Η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Στις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2027-2034, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί περικοπές στην αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής σε σχέση με τα ποσά που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανέφερε, άλλες 15 χώρες συντάσσονται με την ελληνική θέση, ενώ εκτίμησε ότι θα χρειαστούν συμβιβασμοί σε επιμέρους ζητήματα. Ειδική αναφορά έκανε στους ίδιους πόρους της Ένωσης, τονίζοντας ότι η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο που να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τις πλουσιότερες χώρες.

Ο πρωθυπουργός δεν προεξόφλησε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως τον Δεκέμβριο, προειδοποιώντας ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα είναι δύσκολο.

Τέλος, με αφορμή την κριτική της αντιπολίτευσης για το μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ελληνικές πρωτοβουλίες υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαναλαμβάνοντας ότι η προστασία των συνόρων παραμένει βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.