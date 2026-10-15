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Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν «κολλήσει»: Επίδομα θέρμανσης για το 20%
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
10:43 - 15 Οκτ 2026

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν «κολλήσει»: Επίδομα θέρμανσης για το 20%

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

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Σημαντική αναμφίβολα η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και απαραίτητη η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, ωστόσο, πρέπει να κάνουμε και μερικές σημαντικές επισημάνσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών της ΕΛΣΤΑΤ, τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ανέρχονται συνολικά σε 4.332.447.

Εξ αυτών επίδομα θέρμανσης το 2025 είχαν λάβει περίπου 870.000 νοικοκυριά και ο αριθμός αναμένεται να είναι περίπου ο ίδιος και φέτος. Αν συσχετίσουμε αυτό το νούμερο με το επίδομα θέρμανσης, προκύπτει ότι επίδομα θέρμανσης θα λάβει το 20% των συνολικών νοικοκυριών της χώρας.

Το ποσοστό δεν είναι μικρό, αλλά αφήνει εκτεθειμένο το 80% των ελληνικών νοικοκυριών και υπάρχει μία σημαντική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Το 2025 για παράδειγμα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,10, ενώ φέτος είναι 1,55. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο και το ρεύμα είναι επίσης πολύ ακριβότερα φέτος. Και αυτά δεν έχουν καν επιδότηση στον μετρητή.

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι εισοδηματικά κριτήρια έχουν κολλήσει και δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της εποχής. Για να πάρει ένα ζευγάρι επίδομα θέρμανσης πρέπει να έχει ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ.

Προφανώς, πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί βοήθεια στους πιο ευάλωτους, αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι ένα νοικοκυριό που βγάζει 25.000 δεν έχει ανάγκη από επίδομα. Ειδικά φέτος που έχουμε πληθωρισμό 50% στην ενέργεια.

Οι κυβερνώντες, όμως, παρουσιάζουν το επίδομα θέρμανσης σαν μία βοήθεια που αφορά όλους τους Έλληνες. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει. Αφορά το 20% αυτών. Και μπορεί άλλες χρονιές να υπήρχε το περιθώριο να ζεσταθεί ο κόσμος χωρίς κρατική βοήθεια, ωστόσο, τώρα τα περιθώρια έχουν στενέψει.

Για την ενημέρωσή σας τα εισοδηματικά Κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης είναι τα εξής:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης) δεν πρέπει να ξεπερνά τα ακόλουθα όρια:
• Άγαμοι, χήροι ή εν διαστάσει: έως 16.000 ευρώ
• Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 24.000 ευρώ
• Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ
• Προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο: 5.000 ευρώ επιπλέον στο εισοδηματικό όριο.

Επίσης, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (όπως αυτή προκύπτει από το ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξής ποσά:
• Άγαμοι, χήροι ή εν διαστάσει: έως 200.000 ευρώ
• Έγγαμοι, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες: έως 260.000 ευρώ.

Σημειώστε επιπλέον ότι κάποιος που ζει σε πολυκατοικία, προκειμένου να λάβει επίδομα, πρέπει η πολυκατοικία να έχει ΑΦΜ (πράγμα που δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, δεν συμβαίνει).

Καλοδεχούμενες λοιπόν οι επιδοτήσεις, αλλά μην παίζουμε και με τον πόνο του κόσμου. Ζευγάρι με ένα παιδί και εισοδήματα 30.000 ευρώ δεν παίρνει επίδομα θέρμανσης. Δηλαδή βγάζει ο καθένας λίγο πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα και πρέπει να καλύψει σούπερ μάρκετ, ενοίκιο, θέρμανση και δραστηριότητες παιδιού χωρίς καμία βοήθεια. Κατανοητό ότι ο προϋπολογισμός έχει και όρια, αλλά ας είναι ακριβείς και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Δεν μιλάμε για στήριξη για όλους τους Έλληνες. Αλλά για ένα 20% που βρίσκεται στη χειρότερη θέση. Οι εκτεθειμένοι στην κρίση αυξάνονται επειδή τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν κολλήσει σε άλλες εποχές, με τις οποίες η σημερινή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων δεν έχει καμία επαφή.

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