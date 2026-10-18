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Γεραπετρίτης για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: Η Ελλάδα θα πει ξανά το μεγάλο ΟΧΙ αν χρειαστεί
Πολιτική
21:00 - 18 Οκτ 2026

Γεραπετρίτης για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: Η Ελλάδα θα πει ξανά το μεγάλο ΟΧΙ αν χρειαστεί

Reporter.gr Newsroom

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Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου (GSI) και την επανέναρξη των ερευνών βυθού στην περιοχή.

«Αν χρειαστεί, η Ελλάδα θα πει και πάλι το μεγάλο “Όχι”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται αυξημένη ρητορική ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τη συμπλήρωση 82 ετών από τα Ελευθέρια της Καρπάθου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, με διοργανωτή τον Σύλλογο Απανταχού Μενετιατών Καρπάθου.

«Τη δύναμη αυτή τη γνωρίζουν οι φίλοι μας, κι ας τη θυμούνται εκείνοι που την επιβουλεύονται. Γιατί αν χρειαστεί, τότε να είστε βέβαιοι ότι πάλι ο Ελληνισμός ολόκληρος θα πει το μεγάλο “Όχι”», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, παραπέμποντας στον συμβολισμό της ιστορικής επετείου.

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Ηλεκτρική διασύνδεση και αντιδράσεις της Άγκυρας

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών έρχονται ενώ έχουν επανεκκινήσει οι έρευνες βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Τις εργασίες στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου πραγματοποιεί το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo», για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας Nexans.

Η επανέναρξη των ερευνών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Άγκυρα, με την Αθήνα να επαναλαμβάνει ότι θα προχωρήσει στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν απαιτείται άδεια από τρίτη χώρα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική πλευρά επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η υλοποίηση του έργου θα προχωρήσει στο πλαίσιο των θέσεων που έχει διατυπώσει για τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές της στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ισχυρά ερείσματα σε οικονομικό, αμυντικό και διπλωματικό επίπεδο.

«Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος, με μια οικονομία που είναι πάλι δυνατή, με μια άμυνα που έχει θωρακιστεί, με μια διπλωματία που είναι στο ισχυρότερο σημείο από ποτέ, με όλον τον κόσμο να σέβεται την Ελλάδα και τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς να γνωρίζουν τι σημαίνει Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μήνυμα αποτροπής εκπέμπεται και από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, αναφέρθηκε στη νέα επιχειρησιακή φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στην καινοτομία, την ταχύτητα και την αυξημένη κινητικότητα.

Όπως σημείωσε, οι επιχειρησιακές προτεραιότητες διαμορφώνονται με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις.

«Οι επιχειρησιακές προτεραιότητες απορρέουν από τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων: ταχύτητα και τεράστιος όγκος πληροφοριών, ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα σε όλο το στρατηγικό βάθος», υπογράμμισε ο στρατηγός Χούπης.

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