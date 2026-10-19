Μαρινάκης: «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ανάπτυξη 2,3% και μείωση χρέους – Τα μηνύματα της κυβέρνησης για οικονομία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στην έναρξη λειτουργίας του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», στις θετικές επιδόσεις της Ελλάδας στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τη Δικαιοσύνη, στις δημοσιονομικές προβλέψεις για την οικονομία και στις νέες ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές.

Με την εγκατάσταση του «ΔΑΙΔΑΛΟΥ», η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 14 χώρες παγκοσμίως με την ισχυρότερη παρουσία στην κατάταξη υπερυπολογιστών. Η υπολογιστική του ισχύς θα αξιοποιηθεί σε τομείς όπως η βιοϊατρική έρευνα, η προσωποποιημένη υγεία, η πρόγνωση καιρού, η κλιματική μοντελοποίηση, η ενέργεια και η κυβερνοασφάλεια, ενώ θα υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μαρινάκη, η έκθεση του ΟΟΣΑ αναδεικνύει την Ελλάδα ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα της Δικαιοσύνης, με υψηλές επιδόσεις στη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών, στην πρόσβαση σε εξατομικευμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη και στη διαθεσιμότητα μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Ειδική αναφορά έγινε στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στις στρατηγικές κατά του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους, καθώς και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Στο οικονομικό πεδίο, το Προσχέδιο Δημοσιονομικού Προγραμματισμού που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από το 146,1% του ΑΕΠ το 2025 στο 136,7% το 2026 και στο 128,8% το 2027. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αναμένεται να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα κατά μέσο όρο 701 ευρώ το 2027, να μειώσουν τη μέση φορολογική επιβάρυνση κατά 0,3% και το απόλυτο ποσοστό φτώχειας κατά 2,2%, με μεγαλύτερη επίδραση στις οικογένειες με παιδιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε επίσης τις θετικές αναφορές της επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων και τη συμβολή της Ελλάδας στην παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες.

Τέλος, οι νέες διευκρινίσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές προβλέπουν τη δυνατότητα δημιουργίας απογευματινών αγορών, ενίσχυση της συμμετοχής των παραγωγών, επιτάχυνση της αδειοδότησης και διευκόλυνση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι κανόνες για τη διαχείριση των θέσεων, την απώλεια θέσεων, τη μεταβίβαση αδειών και την καταβολή τελών.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Τα εγκαίνια του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” πραγματοποιήθηκαν λίγο νωρίτερα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Με τον «ΔΑΙΔΑΛΟ» η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 14 χώρες παγκοσμίως με την ισχυρότερη παρουσία στην κατάταξη υπερυπολογιστών.

Η υπολογιστική του ισχύς θα αξιοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τη φυσική, τη χημεία και τη βιοϊατρική έρευνα έως την προσωποποιημένη υγεία, την πρόγνωση καιρικών φαινομένων, την κλιματική και περιβαλλοντική μοντελοποίηση, την ενέργεια, τις μεταφορές και την κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα, θα υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων, καθώς και λύσεων για την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Είμαστε στην αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού. Για την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών είναι πώς θα την αξιοποιήσουμε για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη και πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τις πολλές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Σίγουρα, έχουμε πια την τεχνογνωσία και τις υποδομές για να είμαστε πρωταγωνιστές», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ιδιαιτέρως θετικές είναι οι επιδόσεις που καταγράφει η χώρα μας στην νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για την Δικαιοσύνη ως υπηρεσία προς τους πολίτες σε μια σειρά νευραλγικών δεικτών, ενώ μάλιστα παρουσιάζεται και ως διεθνές παράδειγμα καλής πρακτικής.

Τη στιγμή που το 40% των πολιτών διεθνώς δεν θεωρεί δίκαιη τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων του, η χώρα μας καταγράφει από τις υψηλότερες επιδόσεις στον ΟΟΣΑ στη δικαιότητα διαδικασίας. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αξιολογεί τη μεταχείριση και τους μηχανισμούς ως δίκαιους, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της υπόθεσής τους.

Η Έκθεση ξεχωρίζει την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας που επιτυγχάνει συνδυαστικά υψηλά ποσοστά ουσιαστικής επίλυσης υποθέσεων και εξαιρετικά θετικές εμπειρίες ως προς τη δίκαιη μεταχείριση, επιβεβαιώνοντας τη στέρεη βάση εμπιστοσύνης στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης.

Επιπρόσθετα, η πρόσβαση σε εξειδικευμένες συμβουλές αποτελεί το μεγαλύτερο «κενό» διεθνώς, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να διαμορφώνεται στο 39%. Η Ελλάδα, ωστόσο, συγκαταλέγεται στις ελάχιστες χώρες του ΟΟΣΑ, όπου το ποσοστό πρόσβασης των πολιτών σε εξατομικευμένη υποστήριξη υπερβαίνει το 50%, αναδεικνύοντας την επάρκεια των εθνικών μηχανισμών παροχής νομικής και συμβουλευτικής βοήθειας.

Όσον αφορά στην πρόσβαση σε μηχανισμούς επίλυσης, εκεί όπου ο διεθνής μέσος όρος περιορίζεται στο 42%, η Ελλάδα κατατάσσεται στις κορυφαίες χώρες του ΟΟΣΑ, διαθέτοντας ένα προσβάσιμο και πολυδιάστατο πλέγμα επιλογών προσφυγής.

Ακόμη, η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις 14 χώρες που έχουν επισημοποιήσει την πολιτική τους δέσμευση για ανθρωποκεντρική Δικαιοσύνη, εντάσσοντας την ίση πρόσβαση στον ετήσιο προγραμματισμό και τα σχέδια δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η χώρα μας ξεχωρίζει και για την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών κατά του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους με την εμπλοκή των αστυνομικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, συνοδευόμενη από στοχευμένα μέτρα κατάρτισης, ειδικές μονάδες και δράσεις κατά της διαδικτυακής ρητορικής μίσους.

Τέλος, η χώρα μας αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενσωμάτωσης της δικαιοσύνης στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό, μέσω της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» και της «Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021-2027», αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της τεχνολογίας στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, με τη συμβολή και του Ταμείου Ανάκαμψης που χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Κατατέθηκε το Draft Budgetary Plan από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο επιβεβαιώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη των ετών 2026 και 2027, όπως αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027.

Στο πλαίσιο αυτού, προβλέπεται ανάπτυξη στο 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027 και μείωση του χρέους από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 136,7% το 2026 και 128,8% το 2027.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διεθνής αξιοπιστία της χώρας ως προς τη διατήρηση της δημοσιονομικής της σταθερότητας, καθώς και η ανάδειξη της αναπτυξιακής της δυναμικής, η οποία παραμένει ισχυρότερη από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Το Draft Budgetary Plan καταγράφει, επίσης, τον αντίκτυπο των νέων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης. Αποτυπώνεται μια μέση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2027 κατά 701 ευρώ, μείωση της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης κατά 0,3% και εκτιμώμενη μείωση του απόλυτου ποσοστού φτώχειας κατά 2,2%, με μεγαλύτερη μείωση στις οικογένειες με παιδιά (3,4% έως 5,5%).

Η θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη δημοσιονομική διαχείριση αναγνωρίζονται και σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα έκανε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία εξήρε την πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, καθώς και τον νέο ρόλο της Ελλάδας, η οποία πλέον χρηματοδοτεί προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης αποσαφηνίζεται η εφαρμογή των ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών.

Οι ρυθμίσεις δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των λαϊκών αγορών και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους πωλητές, προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Με το νέο πλαίσιο:

1. ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη απογευματινών λαϊκών αγορών,

2. ενισχύεται η παρουσία των παραγωγών στις λαϊκές αγορές,

3. επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης,

4. διευκολύνονται οι παραγωγοί ως προς τις δηλώσεις ΟΣΔΕ,

5. καθορίζονται σαφέστεροι κανόνες για τη διαχείριση των θέσεων,

6. διευκρινίζονται οι όροι απώλειας θέσεων και μεταβίβασης αδειών και

7. αποσαφηνίζεται το πλαίσιο καταβολής των τελών».